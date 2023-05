अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है, हमें एक स्थिर पाकिस्तान चाहिए: फारूक अब्दुल्ला

Pakistan, Farooq Abdullah: पाकिस्तान (Pakistan) में भ्रष्टाचार के एक मामले में कल मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री (Former PM) इमरान खान ( Imran Khan) की हुई गिरफ्तारी के बाद भारी विरोध प्रदर्शन और आ रही हिंसा की खबरों के बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख (National Conference chief ) फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने आज बुधवार को बड़ा बयान दिया है. अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है. हमें एक स्थिर पाकिस्तान चाहिए जो उपमहाद्वीप में शांति के लिए जरूरी है. पूर्व पीएम इमरान खान को कल मंगलवार को अर्धसैनिक बलों ने उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब वह भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान में मौजूदा हालत पर कहा, अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है. हमें एक स्थिर पाकिस्तान चाहिए जो उपमहाद्वीप में शांति के लिए जरूरी है… हम उस देश के अच्छे होने की कामना करते हैं.’ यह हमारा पड़ोसी है और हमें उम्मीद है कि कुछ बेहतर आएगा और लोगों का शांतिपूर्ण जीवन होगा.