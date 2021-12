UP Assembly Election 2022: बसपा सुप्रीमो मायावती (BSP Supremo Mayawati) ने 23 दिसंबर को पार्टी मुख्यालय पर एक बैठक बुलाई है. आगामी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) को लेकर पार्टी मुख्यालय पर आयोजित यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. बैठक में सूबे के सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों के साथ-साथ सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है. माना जा रहा है कि मायावती बैठक में चुनावी रणनीति पर अपने पत्ते खोल सकती हैं. साथ ही वह इसका भी खुलासा कर सकती हैं कि वे चुनाव प्रचार के लिए कब से रैलियां शुरू करेंगी.Also Read - UP News: केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी का वादा, 5 साल में अमेरिका जैसी होंगी यूपी की सड़कें

बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर को होने वाली बैठक में मुख्य सेक्टर प्रभारियों और जिलाध्यक्षों से फीडबैक लेकर मायावती जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी लेंगी. जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी. पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बैठक करके फीडबैक लेने के बाद ही मायावती चुनावी रण में प्रचार के लिए उतरेंगी. फीडबैक से सही जानकारी मिलने के बाद ही उनके कार्यक्रम तय किए जाएंगे. फीडबैक के बाद ही मायावती के कार्यक्रमों के बारे में पता चलेगा कि वह पूर्वांचल से अपना चुनावी अभियान शुरू करती हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावी रण में उतरती हैं. Also Read - UP Assembly Election 2022: पीएम मोदी ने यूपी में 16 लाख महिलाओं के लिए ट्रांसफर किए 1000 करोड़ रुपये, कही ये बात...

बता दें, मायावती इन दिनों लखनऊ में ही रहकर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं. जिन विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों का फाइनल हो चुका है, उन सीटों के लिए विधानसभा प्रभारियों के नामों की घोषणा की जा रही है. बताया जा रहा है कि बाद में इन्हें ही उस विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा. बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र प्रदेश की सभी 86 सुरक्षित सीटों पर सम्मेलन कर रहे हैं. Also Read - PM Modi In Prayagraj: आज प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी, स्वयं सहायता समूहों को देंगे 1,000 करोड़ की सौगात