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यूपी ATS ने पकड़े ISI के जुड़े संदिग्ध, बड़ी साजिश रच रहा था पाकिस्तान, रेलवे सिग्नल सिस्टम था निशाने पर

ATS ने एक बयान में बताया है कि आरोपियों ने अहम संस्थानों और राजनीतिक हस्तियों की रेकी की थी.आरोपी रेलवे सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रकों में आग लगाने की योजना बना रहे थे.

Published date india.com Published: April 4, 2026 12:27 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Terror Plot Foiled: उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने चार युवकों को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है. ATS ने जिन युवकों को गिरफ्तार किया है उन पर आरोप है कि वे सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर और दूसरे कट्टरपंथी गुटों के संपर्क में थे और देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल थे.

पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौतम बुद्ध नगर के विकास घेलावत (27), लोकेश उर्फ पपला पंडित (19), मेरठ के शाकिब उर्फ़ डेविल (25) और अरबाब (20) के तौर पर हुई है. पुलिस ने आगे बताया कि साकिब और अरबाब पड़ोसी हैं.

ATS ने एक बयान में बताया है कि आरोपियों ने अहम संस्थानों और राजनीतिक हस्तियों की रेकी की थी. इन लोगों ने हैंडलर के साथ संवेदनशील जानकारी साझा की और लग-अलग जगहों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमलों की योजना बनाई थी.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह गुट ऐसी गतिविधियों में शामिल था जिनका मकसद देश की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करना था. इन गतिविधियों में रेलवे सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रकों में आग लगाने की योजना शामिल थी.

आजतक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गिरफ्तार आरोपियों में मेरठ का रहने वाला शाकिब उर्फ डेविल पाकिस्तान में बैठे ISI के हैंडलर से सीधे संपर्क में था.ISI हैंडलर सारा पैसा शाकिब को ही देते थे. आगे शाकिब टीम के अन्य लोगों में पैसे बांटता था.

आरोपियों ने दहशत फैलाने की योजना बनाई थी

पकड़े गए चारो आरोपी लखनऊ रेलवे स्टेशन और उसके आस-पास के इलाकों में धमाके करने की योजना बना रहे थे. पुलिस के अनुसार, इस मॉड्यूल ने रेलवे सिग्नल बॉक्स, भीड़भाड़ वाली जगहों, गैस सिलेंडरों से लदे वाहनों और प्रतिष्ठित संगठनों के परिसरों में धमाके करके दहशत फैलाने की योजना बनाई थी. पहला निशाना लखनऊ रेलवे स्टेशन था.

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पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि शाकिब पेशे से नाई था और वही इस गिरोह का सरगना था. वह टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में था. अधिकारी ने कहा कि शाकिब और अरबाब ने विकास और लोकेश को पैसे देने का वादा करके अपने जाल में फंसाया था. उन्होंने बताया कि ATS को उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी जिसके आधार पर उन्हें ट्रैक करके चारों को पकड़ लिया गया. आरोपियों के पास से केमिकल से भरा एक कैन, सात मोबाइल फोन, कुछ पर्चे और आधार कार्ड बरामद किए गए. जांच अधिकारी उनके फोन में मौजूद जानकारी की जांच कर रहे हैं.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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