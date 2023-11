Hindi India Hindi

Up Ats Questioned Wajihuddin Abdullah And Maz Isis Plan Decoded

UP ATS की पूछताछ में ISIS का प्लान हुआ डिकोड, इन 11 प्रश्नों में खुला राज

यूपी एटीएस ने गिरफ्तार आतंकवादियों से कई प्रश्न किए. इन प्रश्नों के जरिए वह आतंकी संगठन ISIS की प्लानिंग जानना चाहती थी. पूछताछ में ISIS का पूरा प्लान डिकोड हुआ है.

इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के आतंकवादी वजीहुद्दीन के साथी अब्दुल्ला अर्सलान व माज बिन तारिक से उत्तर प्रदेश ATS कई घंटों तक पूछताछ की. इस दौरान दोनों आतंकियों ने कई राज उगले हैं. इन दोनों आतंकवादियों से मिली जानकारी का ATS टीम ने वजीहुद्दीन से मिली जानकारी से मिलान किया. वजीहुद्दीन एक टेलीग्राम चैनल चलाता था, जिसको लेकर एटीएस ने उससे जुड़े छात्रों की जानकारी जुटाई. हालांकि, बाद में वजीहुद्दीन ने इस चैनल को डिलीट कर दिया था. यही कारण है कि ATS अब्दुल्ला व माज बिन से मिली जानकारी की पुष्टि वजीहुद्दीन से कर रही है.

कब हुई थी गिरफ्तारी

पांच नवंबर को गिरफ्तार हुए अब्दुल्ला व माज बिन को विशेष ATS अदालत ने रविवार से पुलिस रिमांड पर भेज दिया था. दोनों आतंकियों से एटीएस की टीम ने सुबह 11 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक पूछताछ की. पता चला है कि दोनों आतंकियों से एटीएस को सात नाम पता चले है.

UP ATS ने मिली जानकारी की वजीहुद्दीन से पुष्टि की, जिसमें कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं. जी मीडिया के पास Exclusively वो प्रश्न मौजूद हैं, जो UP ATS ने वजीहुद्दीन से पूछे और उनके उत्तर भी. बता दें कि UP ATS ने वजीहुद्दीन के अलावा अब्दुल्ला और माज बिन से भी कई सवाल पूछे हैं. यहां जानिए वो एक-एक प्रश्न जो UP ATS ने वजीहुद्दीन और अन्य आतंकियों से पूछा और उन्होंने क्या-क्या जवाब दिए –

UP ATS – तुम लोगों के साथ जो लोग बैठकों में थे वे अभी कहां हैं?

वजीहुद्दीन – गुप्त बैठकों में शामिल होने वाले कई जेहादी अब अलीगढ़ छोड़ चुके हैं. वे लोग अब कहां हैं, ये मुझे नहीं पता. UP ATS – तुम लोग एक-दूसरे के संपर्क में कैसे आए?

माज बिन – अमीर (यानी) वजीहुद्दीन के संपर्क में उस समय आए थे जब उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों का संगठन तैयार किया था. ज्ञात हो कि वजीहुद्दीन को आतंकी अमीर बोलते थे. UP ATS – तुम लोग क्या करने की प्लानिंग कर रहे थे?

माज और अब्दुल्ला – जिहाद की राह पर जाने के लिए वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. UP ATS – वजीहुद्दीन क्या है ISIS में?

माज – वजीहुद्दीन ही ISIS का ‘अमीर’ है. (इसके बाद माज ने अपने दोनों हाथ इबादत के लिए ऊपर किए और बोले कि अमीर ने ही हमें अल्लाह की नेक इबादत सिखाई है.) UP ATS – तुम किस तरह की प्लानिंग कर रहे थे?

वजीहुद्दीन – पुणे मॉड्यूल और दिल्ली मॉड्यूल के साथ मिलकर कई हमलों की साजिश रच रहा था और इसके लिए हमें ऐसे युवाओं की बहुत तैयार करनी थी, जो इस काम को बखूबी अंजाम दे सकें. UP ATS – वजीहुद्दीन का प्लान क्या था?

माज और अब्दुल्ला – ISIS के पुणे मॉड्यूल के सदस्य शहनवाज के साथ मिलकर वह धमाकों की ट्रेनिंग भी शुरू कर चुका था. वजीहुद्दीन उत्तर प्रदेश के रामपुर, संभल, अलीगढ़ से लेकर प्रयागराज तक अलग-अलग गुर्गों के माध्यम से भारत के खिलाफ ‘जेहाद’ के लिए ‘इस्लामिक फौज’ तैयार कर रहा था. इस फौज का हम भी हिस्सा हैं. UP ATS – कोड वर्ड निशाना क्यों प्रयोग होता था?

उत्तर – तीनों ही आतंकियों ने अलग-अलग उत्तर दिया कि निशानों’ की पहचान की थी, जिसमें हिंदू धर्म गुरु को मारना, इसके अलावा उन उन इलाकों में ब्लास्ट करने की तैयारी जहां पर भीड़भाड़ होती है और इसके साथ अयोध्या के आसपास केमिकल ब्लास्ट करने के लिए जगह ढूंढना. उन सब जगहों और लोगों को निशाना कहा जाता था. UP ATS – युवाओं का ब्रेन वॉश कैसे करता था?

वजीहुद्दीन – ‘हया’ के माध्यम से युवाओं को कट्टरता और हिंसा की तरफ लेकर जाता था. वह स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में बाकायदा ‘हया’ के माध्यम से भारत विरोधी माहौल तैयार करता था और ‘अति उत्साही’ नौजवानों को भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाता था. हया’ कार्यक्रम के जरिए बाकायदा मजलिसों का आयोजन करता था और इस्लामिक भाषण देता था. UP ATS – पहली बार कब मिले थे वजीहुद्दीन से?

अब्दुल्ला – एक मजलिस के दौरान मिले थे. जहां उसका भाषण था और वो शरजील इमाम जैसे गिरफ्तार आतंकियों की बातों का जिक्र कर रहा था और लोकतंत्र विरोधी बात करके शरिया शासन को सही साबित करने का प्रयास कर रहा था. उस वक्त मैं और माज उससे प्रभावित हो गए. UP ATS – Samu और ISIS से कैसे जुड़े?

ISIS के OGW (ओवर ग्राउंड वर्कर) के तौर पर काम शुरू किया और फिर सामू जैसे संगठनों में खुद को ‘अमीर’ के तौर पर स्थापित कर लिया. मेरा काम केवल युवाओं को जेहाद के रास्ते ले जाना था. UP ATS – तुम लोगों के ग्रुप का नाम क्या था?

अब्दुल्ला – अल हया मिन अल्लाह’ नाम के AMU ग्रुप में हम सब लोग जुड़े हुए थे.