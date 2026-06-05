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देर रात मम्मी से बात नहीं कराने पर भड़का UP पुलिस का थानेदार, लड़की को दी भद्दी-भद्दी गालियां | Viral Audio

UP police viral audio: यूपी के औरैया जिले में डायल 112 के एक हेड कांस्टेबल का लड़की से बदतमीजी करने और धमकी देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो और ऑडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) ने आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 5, 2026, 12:29 PM IST
UP Auraiya Viral Video
ऑडियो वायरल होते ही UP पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई

UP Auraiya police viral audio action: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से चौकाने वाला मामला आया है, जहां यूपी 112 के एक हेड कांस्टेबल का लड़की से बदतमीजी करने का ऑडियो वायरल हुआ है. इस वायरल ऑडियो में पुलिसवाला लड़की को डराने-धमकाने के साथ-साथ उसके माता-पिता को लेकर बेहद गंदी और आपत्तिजनक बातें बोल रहा है. जैसे ही यह ऑडियो सोशल मीडिया पर फैला और हंगामा बढ़ा, वैसे ही औरैया पुलिस विभाग तुरंत एक्शन में आ गया. औरैया के एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुख्य आरक्षक को नौकरी से निलंबित कर विभागीय जांच के कड़े आदेश दे दिए हैं.

UP पुलिसकर्मी की गंदी बातचीत

वायरल विवादित ऑडियो में डायल 112 के हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह एक लड़की से फोन पर बात कर रहे हैं. बातचीत के दौरान पुलिसकर्मी बार-बार लड़की की मां से बात कराने की जिद करता है और लड़की के मना करने पर भड़क जाता है. वह लड़की को धमकाते हुए कहता है कि तुम अपने मम्मी-पापा को धोखा दे रही हो और किसी के साथ भाग जाओगी. इसके बाद वह सुबह ही लड़की के नाम पर झूठी FIR दर्ज करने की धमकी देने लगता है.

और पढ़ें: Viral: रिश्वत में पुलिसकर्मी ने मांगे 5 किलो आलू, फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते

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लड़की ने दिया करारा जवाब

जब हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह फोन पर हदें पार करने लगा, तब लड़की ने भी बिना डरे पुलिस वाले से तीखे सवाल पूछे. लड़की ने सीधे लहजे में पूछा कि जब मम्मी सो रही हैं तो आप बार-बार फोन क्यों कर रहे हैं और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं. उसने पुलिस वाले को नंबर दोबारा चेक करने की हिदायत दी और दोबारा कभी भी इस तरह से कॉल न करने की दो टूक चेतावनी दी.

SP औरैया का बड़ा एक्शन

आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक,  सोशल मीडिया पर जब  शर्मनाक ऑडियो वायरल हुआ, तो औरैया पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए औरैया के पुलिस अधीक्षक (SP) ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी मुख्य आरक्षक राजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया. पुलिस विभाग ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू किया है.

लोगों का फूटा गुस्सा

पुलिस की तरफ से मित्र पुलिस का दावा अक्सर किया जाता है, लेकिन इस ऑडियो के सामने आने के बाद जनता में भारी आक्रोश है. लोग इस वायरल क्लिप को शेयर करते हुए यूपी पुलिस के व्यवहार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि अगर रक्षक ही ऐसे भक्षक बनकर बेटियों को डराएंगे तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए. हालांकि, एसपी ने सख्त कदम उठाते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया है.

नोट: India.com वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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