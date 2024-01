Goa और Nainital से भी ज्यादा 31 दिसंबर को यहां हुई होटलों की बुकिंग, खुद OYO के CEO ने शेयर किया डेटा

Ayodhya Ram Mandir: नए साल से दो दिन पहले यानी 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के महर्षि वाल्मिकी हवाई अड्डे (Maharshi Valmiki International Airport) और नव पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन (Ayodhya Dham Railway Station) का उद्घाटन किया. इससे राम मंदिर के भव्य अभिषेक समारोह का मंच तैयार हुआ है. खबर आ रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं. जानकारों ने शहर में आध्यात्मिक टूरिज्म (Spiritual Tourism) में दमदर तेजी आने की भविष्यवाणी की है. जानकारी के अनुसार, 31 दिसंबर को अयोध्या में होटलों में कमरों की बुकिंग के लिए भारत के अन्य पर्यटक स्थलों की तुलना में अधिक सर्च हुए हैं.

दरअसल, होटल बुकिंग साइट की अग्रणी कंपनी OYO के संस्थापक और सीईओ रितेश अग्रवाल (Ritesh Agarwal) ने एक डेटा साझा किया है. जिसके अनुसार अयोध्या एक पर्यटन स्थल के तौर पर उभरकर सामने आया है. हिल स्टेशनों और समुद्री किनारों की तुलना में अयोध्या में ज्यादा बुकिंग देखने को मिली हैं. अग्रवाल ने X पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, कि 31 दिसंबर को 80 प्रतिशत अधिक उपयोगकर्ताओं ने अयोध्या में ठहरने के लिए कमरों की खोज की.

Holy destinations are now India’s favourite destinations!🙏

Ayodhya saw a 70% jump in OYO app users vs Goa (50%) and Nainital (60%)

Spiritual tourism will be one of the biggest growth drivers of the tourism industry in the next 5 years. #CheckIn2024

— Ritesh Agarwal (@riteshagar) December 31, 2023