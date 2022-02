UP-Bihar Weather Alert: उत्तर भारत के राज्यों में अब दिन में खिली धूप की वजह से ठंड कम होने लगी है, वहीं सुबह-शाम अभी भी ठंड बरकरार है. मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के अंत तक ठंड वापस चली जाएगी. दिल्ली (Delhi Weather), यूपी (UP Weather) बिहार (Bihar Weather) और (Jharkhand Weather) सहित कई राज्यों में दिनभर खिली तेज धूप की वजह से लोगों को सर्दी से काफी राहत मिली है. लेकिन मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने जा रहा है. मौसम विभागके मुताबिक आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में हल्की बारिश होने से एक बार फिर मौसम में थोड़ा बदलाव दिखेगा. यूपी में 17 यानी आज से 22 फरवरी तक अलग-अलग जिलों में बादल छाए रहेंगे और बारिश के आसार हैं, तो वहीं बिहार-झारखंड में भी बारिश की संभावना है.Also Read - Weather Update: दिल्ली-पंजाब-बिहार में धूप दे रही राहत, दक्षिणी राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय के तराई वाले इलाकों, पश्चिम बंगाल- बिहार-झारखंड की बात करें तो इन राज्यों में भी कई जगहों पर 19 फरवरी से मौसम करवट बदलेगा और 20 फरवरी को कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और इसके बाद आसमान साफ रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से ठंड महसूस की जा सकती है. हालांकि बारिश के बाद मौसम साफ होगा और धूप निकलने की वजह से ठंड से राहत मिल सकती है.

Isolated light rainfall very likely over Sub-Himalayan West Bengal-Sikkim during next 5 days and over Gangetic West Bengal, Odisha, Bihar and Jharkhand on 20th February, 2022. 5/6

— India Meteorological Department (@Indiametdept) February 16, 2022