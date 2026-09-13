गांव की सड़कें दिखाना पड़ा भारी! यूपी में YouTuber की पिटाई, प्रधान के पति पर गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गांव की खराब सड़कों और नागरिक समस्याओं के वीडियो बनाना एक YouTuber को भारी पड़ गया. आरोप है कि प्रधान के पति और उसके साथियों ने उसे पीटा, धमकाया और पुलिस के रास्ते में भी पीछा किया.

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UP YouTuber Beaten: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गांव की बदहाल सड़कों और दूसरी स्थानीय समस्याओं को वीडियो के जरिए सामने लाना एक YouTuber को भारी पड़ गया. आरोप है कि वीडियो बनाने से नाराज गांव के प्रधान के पति और उसके साथियों ने YouTuber के साथ मारपीट की और उसे धमकाया. पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

ये घटना 11 सितंबर, शुक्रवार को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में हुई. शिकायत के मुताबिक, YouTuber जुमे की नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद गया था. दोपहर करीब 2 बजे नमाज के बाद जब वह मस्जिद से बाहर निकला तो एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया. बताया गया कि उस व्यक्ति ने गांव में बनाए जा रहे वीडियो को लेकर उससे सवाल-जवाब शुरू कर दिया. आरोप है कि उसने YouTuber को यह कहते हुए धमकाया कि वह खुद को बड़ा पत्रकार समझता है और गांव की बहुत ज्यादा वीडियो बना रहा है. इसके बाद विवाद बढ़ गया.

शिकायत के अनुसार, इसी दौरान ग्राम प्रधान के पति इमरान अपने भाई फरकान और कुछ अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच गए. आरोप है कि समूह ने YouTuber के साथ गाली-गलौज की और उसे धक्का देने के बाद मारपीट शुरू कर दी. पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई. इतना ही नहीं, आरोपियों ने कथित तौर पर उसे गांव की समस्याओं से जुड़े वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश की. शिकायत में कहा गया है कि उसे धमकाते हुए कहा गया कि अगर उसने वीडियो बनाना जारी रखा तो उसे ‘पत्रकारिता सिखाई जाएगी’.

पीड़ित किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हुआ. इसके बाद उसने पुलिस थाने की ओर जाने की कोशिश की. आरोप है कि हमलावरों ने उसका पीछा किया और रास्ते में एक बार फिर उसके साथ मारपीट की. घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया. पुलिस ने इस मामले में इमरान समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया. बाद में दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

मामले ने स्थानीय स्तर पर भी चर्चा पैदा कर दी है, क्योंकि विवाद की शुरुआत गांव की सड़क और नागरिक सुविधाओं से जुड़े वीडियो को लेकर बताई जा रही है. सोशल मीडिया और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अब स्थानीय लोग अपने इलाके की समस्याओं को सामने रखते हैं. ऐसे में किसी मुद्दे को लेकर असहमति होने पर हिंसा और धमकी का सहारा लेने पर सवाल उठ रहे हैं.

फिलहाल पुलिस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. साथ ही घटना के पीछे की पूरी वजह और मारपीट से जुड़े आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ यह साफ होगा कि घटना में कितने लोग शामिल थे और उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाती है.