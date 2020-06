UP Board 10th 12th Result Latest Update: यूपी बोर्ड की दसवीं और बारहवीं का परीक्षाफल जल्द ही आने वाला है. हजारों छात्रों का अब इंतजार खत्म होने वाला है. माध्यमिक शिक्षा परिषण की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परिक्षाओं का रिजल्द 27 जून को जारी किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने यह जानकारी दी. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरी तरह से खत्म हो गया है और जून के अंतिम सप्ताह की 27 तारीख को रिजल्ट घोषित किया जाएगा. Also Read - UP Board 10th 12th Result 2020: यूपी बोर्ड का रिजल्ट इस महीने के अंतिम सप्ताह में होगा घोषित, जानिए पूरी डिटेल

दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट (www.upmsp.edu.in), www.indiaresults.com, www.upresults.nic.in और www.sarkariresult.com पर देख सकते हैं. Also Read - JAC 9th Class Result 2020: झारखंड में 9वीं कक्षा के रिजल्ट आज किए जाएंगे घोषित, इस तरह देखें अपना स्कोर

डॉ़ शर्मा यहां अपने जारी बयान में बताया कि हाईस्कूल इंटर की परीक्षा में कुल 56,11 072 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए. इनमें हाईस्कूल के 30 लाख 24 हजार 632 व इंटर में 25 लाख 86 हजार 4 सौ 40 परीक्षार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है. हाईस्कूल परीक्षा में 1662334 बालक व 1362298 बालिकाएं तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में 1464604 बालक व 1121836 बालिकाएं शामिल हुए. Also Read - UP Board 10th, 12th Results 2020: यूपी बोर्ड के कॉपियों का मूल्याकंन 99% हुआ पूरा, इस माह के अंत तक आ सकता है रिजल्ट

इस बार परीक्षाओं में निर्धारित 7784 परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण वेबकास्टिंग के जरिए किया गया. डिप्टी सीएम का दावा है कि बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शी रखने में सरकार पूरी तरह से कामयाब रही.