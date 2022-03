UP CHUNAV 2022 | UP ASSEMBLY ELECTION 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP ASSEMBLY ELECTION 2022) के प्रचार के दौरान उठक-बैठक लगाते हुए देखे गए भारतीय जनता पार्टी के (BJP) के विधायक ने अपनी सीट पर दोबारा जीत हासिल की है. आधिकारिक परिणामों में यह बात सामने आई है. चुनाव प्रचार के दौरान जब जगह-जगह से भाजपा विधायकों को गावों में घुसने नहीं दिया जा रहा था और ऐसी खबरें आ रही थी कि जनता अपने जन-प्रतिनिधियों से बहुत नाराज है. उस समय इस विधायक की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया था कि इन माननीय जनता के सामने दोनों कान पकड़कर उठक-बैठक लगाकर जनता से माफी मांग रहे थे.Also Read - PM Modi Road Show Live: BJP की जीत के बाद PM Modi का रोड शो – Watch Video

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार, सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज सीट से उम्मीदवार भूपेश चौबे ने 84,496 (40.29 प्रतिशत) मत हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अविनाश कुशवाहा को 5,600 मतों के अंतर से हरा दिया. Also Read - Election Results 2022 LIVE Updates Uttar Pradesh: क्या 111 सीटें और 32% वोट मिलने से संतुष्ट हो गए हैं अखिलेश यादव | Watch Video

निर्वाचन आयोग के अनुसार इस सीट पर कुल 2.09 लाख मतों की गिनती हुई, जिसमें से कुशवाहा को 78,875 (37.63 प्रतिशत) वोट हासिल हुए. Also Read - Election Results 2022 LIVE Updates Uttar Pradesh: किसी समय BSP की UP में बोलती थी तूती, आज क्यों सिमट गई 1 सीट पर | Watch Video

इस सीट पर चौबे समेत कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. चौबे वर्ष 2017 में पहली बार विधायक चुने गए थे.

चौबे (47) चुनाव प्रचार के दौरान चर्चा में आए थे जब उन्हें एक चुनावी रैली के दौरान मंच पर कान पकड़कर उठक-बैठक लगाकर अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से ‘क्षमा’ मांगते हुए देखा गया था.

कुछ दिन बाद घर-घर प्रचार के दौरान, उन्हें एक बुजुर्ग मतदाता की मालिश करते हुए देखा गया, जिसके पैरों और पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था. चौबे ने उनसे मुलाकात कर उनके शरीर पर मरहम लगाया था.

(With PTI Inputs)