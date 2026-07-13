'विनम्र श्रद्धांजलि! मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ', Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता के निधन पर CM योगी ने जताया दुख

नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार 15 जुलाई को हरियाणा के हिसार में होगा. इससे पहले उनका अंतिम दर्शन मंगलवार को मुंबई के मरीन ड्राइव में ए रोड स्थित वसंत सागर आवास में होगा.

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नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार 15 जुलाई को हरियाणा के हिसार में होगा.

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का 96 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली. अंतिम दर्शन के लिए नंद किशोर गोयनका का पार्थिव शरीर मुंबई के मरीन ड्राइव में ए रोड स्थित वसंत सागर आवास में रखा गया है. उनका अंतिम संस्कार हरियाणा के हिसार में 15 जुलाई को होगा. नंद किशोर गोयनका के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी शोक जताया है.

पूर्व राज्यसभा सांसद एवं Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिता जी, समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी का निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि! मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 13, 2026

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, ‘पूर्व राज्यसभा सांसद एवं Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पूज्य पिता, समाजसेवी नंद किशोर गोयनका का निधन अत्यंत दुःखद है. विनम्र श्रद्धांजलि! मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों और समर्थकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पिता नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें। ॐ शांति। pic.twitter.com/1SYXFqYXLt — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) July 13, 2026

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट किया, ‘पूर्व राज्यसभा सांसद और Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिता, प्रतिष्ठित समाजसेवी नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुखद समाचार मिला. परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें और इस कठिन समय में परिवारजनों व उनके शुभचिंतको को यह असीम दु:ख सहने की शक्ति दें. ॐ शांति!

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन एवं उद्योगपति डॉ. सुभाष चंद्र जी के पूज्य पिताश्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक एवं प्रख्यात समाजसेवी नंदकिशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। राष्ट्रसेवा, गौसेवा तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन में उनका… — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 13, 2026

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट किया, ‘एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पिता नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें. ॐ शांति.’

पूर्व राज्यसभा सांसद और Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिता, प्रतिष्ठित समाजसेवी नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुखद समाचार मिला। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें और इस कठिन समय में परिवारजनों व उनके शुभचिंतको को यह असीम… pic.twitter.com/n7Uifche9g — Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) July 13, 2026

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट किया, ‘एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन एवं उद्योगपति डॉ. सुभाष चंद्र जी के पूज्य पिता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक एवं प्रख्यात समाजसेवी नंदकिशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. राष्ट्रसेवा, गौसेवा तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन में उनका योगदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा. ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार एवं उनके सभी शुभचिंतकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति दें. ॐ शांति.

पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा, ‘पूर्व सांसद भाई सुभाष चंद्रा के पूज्य पिता, सामाजसेवी आदरणीय नंद किशोर गोयल जी का निधन अत्यंत दुखद है. ईश्वर पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति दे,ऊँ शांति.