'विनम्र श्रद्धांजलि! मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ', Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता के निधन पर CM योगी ने जताया दुख

नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार 15 जुलाई को हरियाणा के हिसार में होगा. इससे पहले उनका अंतिम दर्शन मंगलवार को मुंबई के मरीन ड्राइव में ए रोड स्थित वसंत सागर आवास में होगा.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 13, 2026, 7:24 PM IST
Nand Kishore Goenka
नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार 15 जुलाई को हरियाणा के हिसार में होगा.

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का 96 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली. अंतिम दर्शन के लिए नंद किशोर गोयनका का पार्थिव शरीर मुंबई के मरीन ड्राइव में ए रोड स्थित वसंत सागर आवास में रखा गया है. उनका अंतिम संस्कार हरियाणा के हिसार में 15 जुलाई को होगा. नंद किशोर गोयनका के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी शोक जताया है.

और पढ़ें: Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता के निधन पर राजनीति जगत में शोक की लहर, जानिये किसने क्या कहा...

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, ‘पूर्व राज्यसभा सांसद एवं Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पूज्य पिता, समाजसेवी नंद किशोर गोयनका का निधन अत्यंत दुःखद है. विनम्र श्रद्धांजलि! मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों और समर्थकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट किया, ‘पूर्व राज्यसभा सांसद और Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिता, प्रतिष्ठित समाजसेवी नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुखद समाचार मिला. परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें और इस कठिन समय में परिवारजनों व उनके शुभचिंतको को यह असीम दु:ख सहने की शक्ति दें. ॐ शांति!

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट किया, ‘एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पिता नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें. ॐ शांति.’

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट किया, ‘एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन एवं उद्योगपति डॉ. सुभाष चंद्र जी के पूज्य पिता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक एवं प्रख्यात समाजसेवी नंदकिशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. राष्ट्रसेवा, गौसेवा तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन में उनका योगदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा. ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार एवं उनके सभी शुभचिंतकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति दें. ॐ शांति.

पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा, ‘पूर्व सांसद भाई सुभाष चंद्रा के पूज्य पिता, सामाजसेवी आदरणीय नंद किशोर गोयल जी का निधन अत्यंत दुखद है. ईश्वर पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति दे,ऊँ शांति.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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