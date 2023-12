UP CM Yogi Adityanath ने उत्तरकाशी सुरंग हादसे के जीवित बचे यूपी के 8 श्रमिकों से की मुलाकात

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में आंशिक रूप से ध्वस्त सिल्कयारा सुरंग से सुरक्षित बचाए गए 41 लोगों में से उत्तर प्रदेश के 8 श्रमिकों से आज मुलाकात की. शुक्रवार की सुबह 8 श्रमिक ऋषिकेश से सड़क मार्ग के जरिए यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे. इन सभी लोगों को 28 नवबंर को उत्तराखंड की सिल्कयारा सुरंग के अंदर से सुरक्षित निकाला गया था.

#WATCH | Uttarkashi tunnel rescue: UP CM Yogi Adityanath meets the 8 workers who hail from UP, in Lucknow. They were among the 41 workers who were trapped in the Uttarkashi tunnel for 16 days pic.twitter.com/rA8XjOMs1N

— ANI (@ANI) December 1, 2023