राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले CM योगी ने दिया 'स्वच्छता' का संदेश, अन्य नेताओं के साथ अयोध्या में की सफाई

नई दिल्ली: राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा समारोह होने से कुछ ही दिन रह गए हैं. तैयारियां काफी जोर-शोर से चल रही है. इस भव्य आयोजन के लिए भव्य तैयारियां भी हो रही है. इस तैयारी में साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ‘स्वच्छता अभियान’ के तहत अयोध्या में सफाई अभियान में भाग लिया. उनके साथ कई अन्य नेता भी पूरी साफ-सफाई कर रहे हैं. एक्स पर ये वीडियो शेयर किया गया है. वीडियों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी के साथ अन्य लोग भी साफ-सफाई कर रहे हैं. साथ ही संदेश भी है कि स्वच्छता का होना बेहद जरूरी है.

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath participates in a cleanliness drive in Ayodhya as part of the ‘Swachhta Abhiyaan’ ahead of the Pran Pratishtha ceremony of Ram temple in Ayodhya. pic.twitter.com/922OZ1Gd2P

