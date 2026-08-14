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1947 में PM होते मोदी तो कोई भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाता, यूपी CM योगी का बड़ा बयान

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "देश का विभाजन इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है. करोड़ों हिंदुओं को अपनी मातृभूमि से विस्थापित होना पड़ा था."

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 14, 2026, 6:53 PM IST
1947 में PM होते मोदी तो कोई भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाता, यूपी CM योगी का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने 1947 में देश के बंटवारे और कत्लेआम के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है. CM योगी ने कहा कि अगर उस समय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता, तो भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता. योगी ने शुक्रवार (14 अगस्त) को लखनऊ में एक कार्यक्रम में ये बातें कही.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, “देश का विभाजन इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है. करोड़ों हिंदुओं को अपनी मातृभूमि से विस्थापित होना पड़ा था. लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैनों का कत्लेआम हुआ. सत्ता प्राप्त करने की भूख इस हद तक थी कि सनातन राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए.”

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बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार- योगी

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा- “कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया. 1947 में वे मौन थे और किसी भी तरह सत्ता पाना चाहते थे. उनकी आज भी यही मंशा है.

बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ

योगी ने कहा,”जो लोग 1947 में चुप थे और उनकी नजर सिर्फ सत्ता पाने पर थी, वे आज भी उसी सोच पर चल रहे हैं.देश की कीमत पर सत्ता हासिल करना ही उनका मकसद रहा है. आपने बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम देखा होगा, ये दल तब भी मौन थे. इन्हें डर था कि बोलने से उनका वोटबैंक नाराज हो सकता है. वे अपने स्वार्थ के लिए सत्ता को निजी संपत्ति और पारिवारिक विरासत मानते हैं.”

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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