UP के CM योगी का कांग्रेस पर हमला, धर्म आधारित रिजर्वेशन का समर्थन नहीं कर सकते, हम एक और विभाजन के लिए तैयार नहीं

Karnataka Elections 2023, UP CM Yogi, मांड्या (कर्नाटका) : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi) ने कर्नाटक ( Karnataka) में अपनी पहली चुनावी रैली में बुधवार को धर्म आधारित आरक्षण (Religion-Based Reservation) को लेकर संविधान के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला. सीएम योगी ने कहा,देश 1947 में धर्म के आधार पर बांटा गया. हम धर्म आधारित आरक्षण का समर्थन नहीं कर सकते, हम एक और विभाजन के लिए तैयार नहीं हैं.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में चुनावी सभा में यह भी दावा किया, पिछले छह वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और न कोई कर्फ्यू लगाया गया.

यूपी के सीएम योगी ने यह भी दावा किया कि मजबूत “डबल इंजन सरकार” के कारण पिछले छह वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ.सीएम योगी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की डबल इंजन सरकार ने पीएफआई को प्रतिबंधित किया. उन्होंने चुनावी रैली के दौरान कहा, “कांग्रेस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का तुष्टीकरण करती है और धर्म आधारित आरक्षण देती है, जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ है.”