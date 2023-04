यूपी में कोरोना से चार लोगों की मौत, पिछले 24 घंटों में आए 5,874 नए केस

Corona Case: कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं. वहीं देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कोरोना से पिछले 24 घंटों में चार मौतें हो चुकी हैं. लखनऊ, मेरठ, आगरा और सुल्तानपुर से एक-एक लोग इसके शिकार हुए हैं. लखनऊ से 59 मरीजों से सहित राज्य में 462 मरीज कोविड पॉजीटिव (UP Corona New Cases) पाए गए. हालांकि राज्य में 716 मरीज स्वस्थ हुए हैं. लखनऊ 34 वर्षीय महिला की शनिवार को मौत हो गई. वह हाइपोथायरायडिज्म के साथ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती थी.

इसके पहले लखनऊ में कोविड से मौत 18 अप्रैल को हुआ था, जब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती 46 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी. इससे पहले 15 अप्रैल को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती 68 वर्षीय कोविड पॉजिटिव पुरुष मरीज की मौत हो गई थी. लखनऊ में कोविड पॉजिटिव मरीजों में मरने वालों की कुल संख्या 2,705 हो गई है.