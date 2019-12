लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘‘भगवा वस्त्र पर टिप्पणी’’ करने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि राजनीति के लिए धर्मों की लड़ाई न शुरू की जाए. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने योगी आदित्यनाथ पर भगवा चोला धारण करने के बावजूद हिंसक बदला लेने का आरोप लगाने को लेकर प्रियंका गांधी के संवाददाता सम्मेलन के बाद आनन- फानन में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस महासचिव ने मुख्यमंत्री के साथ-साथ भगवा को भी आरोपित कर दिया है.

शर्मा ने कहा, ‘योगी जी ने धर्म को धारण किया है. हिन्दू धर्म किसी का अहित करना नहीं सिखाता. हिन्दू धर्म में किसी अन्य धर्म के अपमान की बात ही नहीं है. इतना विशाल हिन्दू धर्म है यह, उसे आप कह रहे हैं कि धारण करने वाला व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है.’ उपमुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा , ‘‘आप अपनी राजनीति में धर्मों की लड़ाई को प्रारम्भ कर रहे हैं. कृपया ऐसा न करें. यह हिन्दू और मुसलमान का प्रश्न नहीं है. यह भारत के भविष्य और राष्ट्रीय एकता का सवाल है.’’

संतों की 500 सालों की साधना के बाद आया श्रीराम जन्मभूमि का फैसला, अयोध्या में जल्द बनेगा भव्य मंदिर: योगी

UP Deputy CM Dinesh Sharma counters Priyanka Gandhi, accuses her of denigrating Hinduism

— Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2019