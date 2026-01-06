Hindi India Hindi

Up Draft Voter List 2026 Names Deleted Check Online Ceo Uttar Pradesh

यूपी की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज होगी जारी, कहीं आपका नाम तो नहीं कटा? घर बैठे ऐसे करें चेक

UP Voter List Online Check: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के समापन के बाद निर्वाचन आयोग आज यानी मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने वाला है.

UP Voter Draft List: उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यानी मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा दोपहर 3 बजे लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरी प्रक्रिया का लेखा-जोखा और नए आंकड़े पेश करेंगे.

इस बार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बेहद चौंकाने वाली है. निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पहले कुल 15 करोड़ 44 लाख पंजीकृत मतदाता थे. हालांकि, गहन शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद अब ड्राफ्ट सूची में केवल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता ही बचे हैं.

मतदाता सूची में बड़ी कटौती

इसका सीधा मतलब है कि करीब 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. नाम कटने के कई मुख्य कारण हो सकते हैं. जैसे- सूची में शामिल मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. जो लोग अब स्थायी रूप से दूसरे जिले या राज्य में बस चुके हैं. एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज नाम. लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले और गणना प्रपत्र न भरने वाले लोगों के नाम भी हटाए गए हैं.

1 करोड़ मतदाताओं को नोटिस

आयोग ने स्पष्ट किया है कि करीब 1 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनकी मैपिंग पूरी नहीं हो सकी है. इन लोगों को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा नोटिस भेजा जाएगा. उन्हें अपनी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैध दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.

अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2003 की मतदाता सूची को सत्यापन का मुख्य आधार बनाया गया है. जिनके या जिनके अभिभावकों के नाम 2003 की सूची में दर्ज थे, उनके नाम सुरक्षित रखे गए हैं.

लखनऊ में सबसे बड़ी ‘सफाई’

राजधानी लखनऊ में मतदाताओं की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है. यहां लगभग 12 लाख नाम हटाए गए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी के डेटा के अनुसार, इनमें से 4.57 लाख लोग पते पर नहीं मिले, जबकि 1.27 लाख की मृत्यु हो चुकी है और 5.39 लाख मतदाता दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं.

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया आज से 6 फरवरी तक चलेगी. इसके बाद 7 फरवरी से 27 फरवरी तक प्राप्त सभी दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. चुनाव विभाग के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को किया जाएगा.

अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हर दावे और आपत्ति की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच की जाएगी, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से न कटे.

नाम कैसे चेक करें?

ड्राफ्ट सूची जारी होते ही मतदाता उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र और बूथ की जानकारी देख सकते हैं. अगर आपका नाम कट गया है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इसे दोबारा जोड़ने का दावा कर सकते हैं. निर्वाचन आयोग का उद्देश्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जो शत-प्रतिशत त्रुटिरहित और पारदर्शी हो.