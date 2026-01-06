  • Hindi
  • India Hindi
  • Up Draft Voter List 2026 Names Deleted Check Online Ceo Uttar Pradesh

यूपी की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज होगी जारी, कहीं आपका नाम तो नहीं कटा? घर बैठे ऐसे करें चेक

UP Voter List Online Check: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के समापन के बाद निर्वाचन आयोग आज यानी मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने वाला है.

Published date india.com Updated: January 6, 2026 10:58 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
यूपी की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज होगी जारी, कहीं आपका नाम तो नहीं कटा? घर बैठे ऐसे करें चेक

UP Voter Draft List: उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यानी मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा दोपहर 3 बजे लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरी प्रक्रिया का लेखा-जोखा और नए आंकड़े पेश करेंगे.

इस बार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बेहद चौंकाने वाली है. निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पहले कुल 15 करोड़ 44 लाख पंजीकृत मतदाता थे. हालांकि, गहन शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद अब ड्राफ्ट सूची में केवल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता ही बचे हैं.

मतदाता सूची में बड़ी कटौती

इसका सीधा मतलब है कि करीब 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. नाम कटने के कई मुख्य कारण हो सकते हैं. जैसे- सूची में शामिल मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. जो लोग अब स्थायी रूप से दूसरे जिले या राज्य में बस चुके हैं. एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज नाम. लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले और गणना प्रपत्र न भरने वाले लोगों के नाम भी हटाए गए हैं.

1 करोड़ मतदाताओं को नोटिस

आयोग ने स्पष्ट किया है कि करीब 1 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनकी मैपिंग पूरी नहीं हो सकी है. इन लोगों को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा नोटिस भेजा जाएगा. उन्हें अपनी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैध दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.

अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2003 की मतदाता सूची को सत्यापन का मुख्य आधार बनाया गया है. जिनके या जिनके अभिभावकों के नाम 2003 की सूची में दर्ज थे, उनके नाम सुरक्षित रखे गए हैं.

लखनऊ में सबसे बड़ी ‘सफाई’

राजधानी लखनऊ में मतदाताओं की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है. यहां लगभग 12 लाख नाम हटाए गए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी के डेटा के अनुसार, इनमें से 4.57 लाख लोग पते पर नहीं मिले, जबकि 1.27 लाख की मृत्यु हो चुकी है और 5.39 लाख मतदाता दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया आज से 6 फरवरी तक चलेगी. इसके बाद 7 फरवरी से 27 फरवरी तक प्राप्त सभी दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. चुनाव विभाग के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को किया जाएगा.

अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हर दावे और आपत्ति की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच की जाएगी, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से न कटे.

नाम कैसे चेक करें?

ड्राफ्ट सूची जारी होते ही मतदाता उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र और बूथ की जानकारी देख सकते हैं. अगर आपका नाम कट गया है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इसे दोबारा जोड़ने का दावा कर सकते हैं. निर्वाचन आयोग का उद्देश्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जो शत-प्रतिशत त्रुटिरहित और पारदर्शी हो.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.