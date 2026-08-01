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UP चुनाव से पहले योगी का मेगा मिशन! 45 दिनों में 100+ विधानसभा सीटों पर पहुंचे, विपक्ष की रफ्तार पड़ी धीमी

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है. पिछले करीब दो महीनों में उन्होंने 18 मंडलों की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों का दौरा किया, जबकि विपक्ष की सार्वजनिक गतिविधियां अपेक्षाकृत कम नजर आईं.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 1, 2026, 2:45 PM IST
UP चुनाव से पहले योगी का मेगा मिशन! 45 दिनों में 100+ विधानसभा सीटों पर पहुंचे, विपक्ष की रफ्तार पड़ी धीमी

UP Assembly Elections: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं. चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है. इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेशभर के दौरे कर संगठन और सरकार दोनों स्तर पर सक्रिय नजर आ रहे हैं. पिछले करीब दो महीनों में उनकी चुनावी और प्रशासनिक गतिविधियों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है.

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल के हफ्तों में राज्य के सभी 18 मंडलों का दौरा किया है. इस दौरान वो 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचे. उनके कार्यक्रमों में विकास परियोजनाओं की समीक्षा, नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभाएं और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठकें शामिल रहीं. इसके जरिए उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से सीधा संवाद भी किया.

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आम जनता से जुड़े रहना

योगी आदित्यनाथ के दौरे केवल चुनावी सभाओं तक सीमित नहीं रहे. वो नियमित रूप से कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, सरकारी योजनाओं की प्रगति पर नजर रख रहे हैं और जनता दर्शन कार्यक्रम के जरिए लोगों की शिकायतें भी सुन रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार, संगठन और आम जनता के बीच लगातार मौजूद रहना उनकी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है.

दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सार्वजनिक रैलियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनकी आखिरी बड़ी जनसभा मार्च 2026 में दादरी में हुई थी. इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया और अलग-अलग राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर की सार्वजनिक रैलियां कम देखने को मिली हैं.

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी लंबे समय से बड़े जनसभाओं से दूर नजर आई हैं. उनकी आखिरी बड़ी रैली अक्टूबर 2025 में लखनऊ में आयोजित हुई थी. इसके बाद पार्टी की ओर से अधिकतर राजनीतिक संदेश सोशल मीडिया और आधिकारिक बयान के माध्यम से सामने आए हैं.

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चुनाव से पहले जमीनी सक्रियता किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. लगातार दौरे, जनसभाएं और स्थानीय स्तर पर संवाद न केवल संगठन को मजबूत करते हैं बल्कि मतदाताओं तक सीधा संदेश पहुंचाने का माध्यम भी बनते हैं. हालांकि, चुनावी सफलता केवल रैलियों की संख्या से तय नहीं होती. उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय मुद्दे, गठबंधन, संगठन की मजबूती और जनता का अंतिम फैसला भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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