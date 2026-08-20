बाढ़ की चपेट में यूपी के 13 जिलों के 173 गांव, 84 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित; राहत-बचाव अभियान तेज

उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बाढ़ से 173 गांव और 84,362 लोग प्रभावित हुए हैं. प्रशासन ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. राहत शिविर, नावें, मेडिकल टीमें और NDRF की टीमें लगातार तैनात हैं.

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यूपी के 13 जिलों के 173 गांवों में बाढ़ से 84,362 लोग प्रभावित हुए हैं.

4,845 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और 41 राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं.

बचाव अभियान में 428 नाव-मोटरबोट, 1,101 गोताखोर और NDRF की 16 टीमें तैनात हैं.

1 से 18 अगस्त के बीच मौसम संबंधी चेतावनी के लिए 140.52 करोड़ SMS अलर्ट भेजे गए हैं.

Uttar Pradesh Flood: उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर के बीच बाढ़ का असर कई इलाकों में दिखाई दे रहा है. राज्य के 13 जिलों के 173 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 84,362 लोग इसकी चपेट में आए हैं, जबकि करीब 13,058 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है.

हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि फिलहाल बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है. प्रभावित इलाकों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और जरूरत के मुताबिक लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है.

इन जिलों में बाढ़ का असर

राज्य राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित जिलों में बदायूं, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, सीतापुर और उन्नाव शामिल हैं. राहत आयुक्त कार्यालय लगातार इन जिलों के प्रशासन के संपर्क में है. बाढ़ से जुड़ी शिकायतों और सहायता की जानकारी के लिए चल रही 1070 हेल्पलाइन पर मिलने वाली सूचनाओं पर भी कार्रवाई की जा रही है.

मंगलवार को राहत आयुक्त हृषिकेश भास्कर यशोद ने बाढ़ की स्थिति और राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां जरूरत हो, वहां प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए.

1,589 बाढ़ चौकियां सक्रिय

सरकार ने बाढ़ की निगरानी के लिए राज्यभर में 1,589 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं. अधिकारियों को इन चौकियों को लगातार सक्रिय रखने और नदियों के जलस्तर पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा प्रशासन को पर्याप्त संख्या में नाव, मोटरबोट, गोताखोर और बचाव दल तैयार रखने को कहा गया है. राज्य में तैयार किए गए 1,263 राहत शिविरों में से 41 फिलहाल इस्तेमाल में हैं, जहां 1,045 लोग रह रहे हैं.

अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 4,845 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. राहत और बचाव अभियान के लिए 428 नाव और मोटरबोट तथा 1,101 स्थानीय गोताखोर तैनात किए गए हैं.

खाने और जरूरी सामान की व्यवस्था

बाढ़ प्रभावित लोगों तक भोजन और जरूरी सामान पहुंचाने का काम भी जारी है. प्रशासन की ओर से अब तक 15,238 राहत खाद्यान्न पैकेट और 30,316 लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं.

किसी भी बड़े आपातकाल से निपटने के लिए राज्य में NDRF की 16 टीमें तैनात की गई हैं. इसके अलावा अलग-अलग जिलों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें भी काम कर रही हैं. प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी के जवानों को भी 52 जिलों में तैनात किया गया है.

SMS और सोशल मीडिया से चेतावनी

प्रशासन ने मौसम संबंधी चेतावनियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए SMS अलर्ट का भी इस्तेमाल किया है. राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, 1 अगस्त से 18 अगस्त 2026 के बीच 140.52 करोड़ SMS अलर्ट भेजे गए. इन संदेशों के जरिए मौसम विभाग की चेतावनियां लोगों तक पहुंचाई गईं. इसके साथ ही बाढ़ और आपदा से बचाव से जुड़े जरूरी निर्देश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लगातार साझा किए जा रहे हैं.