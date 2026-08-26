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रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा! योगी सरकार ने शुरू की फ्री बस सेवा, जानिए किन्हें मिलेगा फायदा

60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए यूपी में सरकारी बस यात्रा मुफ्त हो गई है. CM योगी 26 अगस्त को योजना लॉन्च की. आइए जानते हैं उम्र की जांच कैसे होगी, टिकट और योजना की पूरी डिटेल.

Written by: Gargi Santosh
Updated: August 26, 2026, 12:29 PM IST
रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा! योगी सरकार ने शुरू की फ्री बस सेवा, जानिए किन्हें मिलेगा फायदा
यूपी रोडवेज (UPSRTC) की बसों में रोज करीब 20 लाख यात्री सफर करते हैं. (Photo from AI)
  • 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं UP रोडवेज बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगी
  • CM योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को लखनऊ में यह योजना लॉन्च की
  • टिकट के लिए फिलहाल आधार कार्ड से उम्र की पहचान की जाएगी
  • वहीं, रक्षाबंधन पर हमेशा की तरह हर महिला मुफ्त में सफर करेगी

UP Roadways: यूपी की महिलाओं को योगी सरकार बड़ा तोहफा दिया. यहां 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं अब सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस योजना को हरी झंडी दिखाई. आपको बता दें कि बीजेपी के 2022 विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में इस योजना का जिक्र था, यानी करीब 4 साल बाद सरकार इसे पूरा करने जा रही है.

यूपी रोडवेज में रोज सफर करते हैं 20 लाख यात्री

आपको जानकर शायद हैरानी हो कि यूपी रोडवेज (UPSRTC) की बसों में रोज करीब 20 लाख यात्री सफर करते हैं और इनमें लगभग 33 फीसदी महिलाएं हैं. ऐसे में इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं को मिलने की उम्मीद है. योगी सरकार ने इसके लिए हाल ही में विधानसभा से पास हुए अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान भी किया है. अधिकारियों के मुताबिक, मुफ्त टिकट के कारण UPSRTC को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी.

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कैसे होगी उम्र की जांच? आधार कार्ड आएगा काम

इस योजना को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती उम्र की पहचान को लेकर होगी. फिलहाल, UPSRTC के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जिससे यात्रियों की उम्र पता लगाया जा सके. इसलिए शुरुआत में आधार कार्ड को उम्र के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. कंडक्टर और बुकिंग सेंटर पर 60 साल से ज्यादा उम्र की महिला का आधार देखकर टिकट जारी करेगा. UPSRTC ने सुझाव दिया है कि अगर सभी उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी जाए, तो उम्र जांचने की परेशानी खत्म हो सकती है. फिलहाल, यह योजना 60+ महिलाओं के लिए ही है.

रक्षाबंधन पर सभी महिला कर सकेंगी फ्री में सफर

सरकार की इस नई योजना के अलावा, रक्षाबंधन पर हर उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की पहले की तरह जारी रहेगी. यानी 26 अगस्त से शुरू होने वाली 60+ महिलाओं की नियमित मुफ्त यात्रा सुविधा अलग है, जबकि रक्षाबंधन के मौके पर सभी महिला यात्रियों को मिलने वाली मुफ्त यात्रा अपनी जगह है. विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को महिला वोटरों के बीच सरकार की बड़ी पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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