Prayagraj, UP, fruit juice, blood platelets, dengue, UP News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक डेंगू के मरीज को रक्त प्लेटलेट्स (blood platelets) की बजाय फलों के रस ( fruit juice) को चढ़ाने के मामले में ग्लोबल हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर (Global Hospital & Trauma Center) का पंजीकरण निरस्त किया गया है.

प्रयागराज के सीएमओ ने कहा, अस्पताल के भौतिक सत्यापन एवं अस्पताल प्रशासन से प्राप्त अभिलेखों के निरीक्षण/परीक्षा के बाद जांच समिति द्वारा दी गई अनुशंसा के आधार पर ग्लोबल हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर का पंजीकरण निरस्त किया गया है.

UP | Registration of Global Hospital & Trauma Center has been cancelled on the basis of the recommendation given by the inquiry committee after physical verification of the hospital & inspection/examination of the records received from the hospital administration: Prayagraj CMO https://t.co/VohRH2lIeq pic.twitter.com/DKwMj7xckw

