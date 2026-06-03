योगी सरकार का बड़ा फैसला! गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

No PUC, No Fuel: एनसीआर में में प्रदूषण को रोकने और हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए यूपी सरकार 'नो PUC, नो फ्यूल' व्यवस्था लागू करने जा रही है. ऐसे में बिना वैध PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.

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No PUC, No Fuel (Image: AI)

No PUC, No Fuel: उत्तर प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वालों को सड़कों से हटाने के लिए ‘नो PUC, नो फ्यूल’ व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है. नए आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 से NCR के 1041 पेट्रोल पंपों पर ये आदेश लागू होगा. यूपी सरकार का NCR क्षेत्र में 30-35 फीसदी वायु प्रदूषण कम करने का लक्ष्य है. इस फैसले के लागू होते ही बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहनों को यूपी के एनसीआर में आने वाले जिलों में पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा.

इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुधवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुए एक हाइलेवल मीटिंग में पॉलूशन के रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई. जिसमें ये फैसला लिया गया की एनसीआर रीजन में आने वाले यूपी के इन आठ जिलों में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली बिना वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र’ (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं दिया जाएगा.

पेट्रोल पंपों लगाएं जाएंगे ANPR कैमरे

राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ नीति’ के तहत इन आठ जिलों के पेट्रोल पंपों पर ‘ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन’ (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा ये भी बताया गया कि सरकार नया सफर योजना के पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सिलसिलेवार तरीके से हटाने के लिए तेजी से काम कर रही है. सरकार तरफ से जारी बयान में कहा गया कि BS-VI, सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है.

26.19 लाख पूरी कर चुके हैं अपनी उम्र

सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि एनसीआर के सभी आठ जिलों में लगभग 26.19 लाख ऐसे वाहनों की पहचान की गई है जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं. इनमें से लगभग इनमें से 37,156 वाहनों को जनवरी से अप्रैल महीने के बीच कबाड़ में बदला जा चुका है. इसके अलावा 460 वाहनों को जब्त किया गया. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सराकर ने गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ में 975 इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर विचार कर रही है.