यूपी के सरकारी कर्मचारी तुरंत कर लें ये काम, वरना अटक जाएगी इस महीने की सैलरी

UP News: उत्तर प्रदेश के सरकारी महकमे में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है. शासन ने राज्य के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर सार्वजनिक करने का सख्त निर्देश दिया है.

UP Govt Employee: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. शासन की ओर से जारी ताजा निर्देशों के अनुसार, यदि राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी संपत्तियों का विवरण समय पर सार्वजनिक नहीं किया, तो उन्हें वित्तीय झटकों का सामना करना पड़ सकता है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दर्ज नहीं किया है, उनका जनवरी माह का वेतन (जो फरवरी में देय है) रोक दिया जाएगा. शासन ने इसके लिए 31 जनवरी 2026 की अंतिम समयसीमा निर्धारित की है. मुख्य सचिव द्वारा जारी इस आदेश ने प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी है.

क्यों लिया गया ये फैसला?

यह आदेश कोई नया नियम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 का सख्ती से क्रियान्वयन है. इस नियम के तहत हर सरकारी सेवक के लिए अपनी वार्षिक संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है. सरकार ने अब इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सके.

इसके अलावा कर्मचारियों की आय और संपत्ति के बीच पारदर्शिता बनी रहे और डेटा को सेंट्रलाइज्ड और आसानी से सुलभ बनाया जा सके. प्रदेश के लगभग 8.74 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस दायरे में लाया गया है. इसमें सचिवालय के अधिकारियों से लेकर पुलिसकर्मी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल हैं.

क्या-क्या जानकारी देनी होगी?

कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 तक उनके पास मौजूद इन संपत्तियों का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड करना है.

अचल संपत्ति- जमीन, मकान, दुकान, फ्लैट या कोई भी अचल निर्माण.

चल संपत्ति- वाहन (कार/बाइक), बैंक बैलेंस, बीमा पॉलिसियां, शेयर बाजार में निवेश, सोना-चांदी और अन्य कीमती सामान.

अधिकारियों की जवाबदेही तय

शासन ने इस बार केवल आदेश देकर इतिश्री नहीं की है, बल्कि जिम्मेदारी भी तय की है. सभी विभागों के आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना प्रॉपर्टी रिटर्न पावती के वेतन बिल पास न करें. साथ ही, विभागीय नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पोर्टल की रोजाना निगरानी करें ताकि तकनीकी बाधाओं को समय रहते दूर किया जा सके.

इससे पहले कई बार ऐसी डेडलाइन बढ़ाई जाती रही थी, लेकिन इस बार सरकार के सख्त रुख को देखते हुए विभाग प्रमुखों ने अपने स्तर पर भी चेतावनी जारी कर दी है.

कर्मचारी संगठनों का पक्ष

हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने कुछ व्यावहारिक दिक्कतों की ओर ध्यान आकर्षित किया है. उनका कहना है कि दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को सर्वर डाउन होने या पोर्टल के पेचीदा इंटरफेस के कारण परेशानी हो रही है. इस पर शासन का कहना है कि मानव संपदा पोर्टल को अब काफी सरल बनाया गया है और तकनीकी सहायता के लिए हेल्पडेस्क भी सक्रिय हैं.