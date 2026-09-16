गर्लफ्रेंड से मिलने आधी रात पहुंचा प्रेमी, घरवालों ने पकड़ा तो मंदिर में करा दी शादी

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में रात के समय गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे प्रेमी को उसके परिवार वालों ने पकड़ लिया. मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन दोनों परिवारों की बातचीत के बाद पूरा मामला ही बदल गया. आखिरकार दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए और युवक-युवती की मंदिर में शादी करा दी गई.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है.

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड से रात में मिलने पहुंचा, लेकिन उसके परिवार वालों ने दोनों को साथ देख लिया. इसके बाद युवक को पकड़कर पुलिस के पास ले जाया गया. मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन वहां से कहानी ने अचानक नया मोड़ ले लिया. दोनों परिवारों की सहमति से युवक और युवती की मंदिर में शादी करा दी गई. मामला पिपरी थाना क्षेत्र के शेरगढ़ गांव का है. रिपोर्ट के मुताबिक, जाठी गांव का रहने वाला 20 वर्षीय आकाश दिवाकर बुधवार रात अपनी 19 वर्षीय गर्लफ्रेंड सलोनी दिवाकर से मिलने पहुंचा था. दोनों के बीच करीब तीन साल से रिश्ता होने की बात सामने आई है. बताया गया कि दोनों अक्सर परिवार से छिपकर मिलते थे.

प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी

बुधवार रात भी आकाश सलोनी से मिलने उसके गांव पहुंचा था. इसी दौरान सलोनी के परिवार वालों को दोनों के साथ होने की जानकारी मिल गई. परिवार के लोगों ने कथित तौर पर आकाश के साथ मारपीट की और इसके बाद पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस युवक को थाने ले गई. मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई. बातचीत के दौरान परिवारों ने युवक और युवती की शादी कराने पर सहमति जताई. इसके बाद दोनों को तिल्हापुर मोड़ के पास स्थित एक मंदिर ले जाया गया, जहां दोनों की शादी करा दी गई.

मंदिर में कराई शादी

मंदिर में शादी के दौरान की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि करीब तीन साल से चल रहे इस रिश्ते का आखिरकार शादी के साथ अंत हुआ. पिपरी थाना प्रभारी चंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि दोनों परिवार शादी के लिए राजी थे और वे पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते थे. पुलिस के मुताबिक, परिवारों की आपसी सहमति के बाद मामला खत्म हो गया और दोनों की मंदिर में शादी होने की जानकारी मिली.