UP School Closed: यूपी में इस जिले के स्कूल 8 तारीख तक रहेंगे बंद, इन क्लास के लिए बदली टाइमिंग

UP School Closed: उत्तरी भारत में बढ़ती ठंड और घने कोहरे का असर अब स्कूलों के शेड्यूल पर साफ नजर आने लगा है. तापमान गिरने के कारण कई जिले ऐसे ही उपायों पर विचार कर रहे हैं.

UP School Closed: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है. ठंड के प्रकोप के चलते राज्य के एक जिले में स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि कुछ कक्षाओं के लिए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है. गिरते तापमान और खराब दृश्यता के कारण छोटे बच्चों को खास तौर पर राहत दी गई है. प्रशासन का कहना है कि मौसम की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी स्कूलों को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं.

लखनऊ जिला प्रशासन ने शहर में तापमान में भारी गिरावट और घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए क्लास 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की है. शुक्रवार (5 जनवरी) को जारी यह आदेश सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) पर लागू होगा. क्लासें 8 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगी. अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला मौसम विभाग की चेतावनियों की समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसने आने वाले दिनों में लगातार शीतलहर और कम विजिबिलिटी का अनुमान लगाया है.

प्रशासन ने क्या कहा?

प्रशासन ने कहा है कि छोटे बच्चे ज्यादा ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और सुबह-सुबह स्कूल जाना उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है. इसी वजह से स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि कक्षाएं बंद रहने के बावजूद पढ़ाई पर असर न पड़े. कई स्कूल वर्कशीट, असाइनमेंट या ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई जारी रखेंगे, यह उनकी सुविधाओं पर निर्भर करेगा.

इस सर्दी के मौसम में यह दूसरी बार है जब लखनऊ में मौसम की वजह से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है. उत्तरी भारत में छाए घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है. लखनऊ में सुबह के समय दृश्यता लगातार सुरक्षित स्तर से नीचे बनी हुई है, इसी कारण प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा.

अभिभावकों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड के कारण बच्चों के लिए सुबह उठकर स्कूल जाना बेहद मुश्किल हो गया था. कुछ स्कूल प्रिंसिपलों ने बताया कि खराब मौसम की वजह से पहले ही छात्रों की उपस्थिति कम हो गई थी और स्कूल बंद रहने से परिवारों को इस कठिन समय में राहत मिली है.

बच्चों को लेकर सलाह

जिला प्रशासन ने लोगों से ठंड के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है. इसमें गर्म कपड़े पहनना, सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचना और अगर बच्चों में सांस से जुड़ी कोई परेशानी दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना शामिल है. मौसम में सुधार होने पर 9 जनवरी से स्कूलों में नियमित कक्षाएं फिर से शुरू होने की संभावना है. हालांकि, अगर ठंड और बढ़ती है तो हालात की दोबारा समीक्षा कर आगे का फैसला लिया जा सकता है. राज्य में जारी ठंड को देखते हुए अन्य जिलों में भी स्थानीय मौसम के अनुसार ऐसे ही आदेश जारी किए जा सकते हैं.

