माघ मेले में जाने का है प्लान तो पहले ही बनवा लें पास, जानिए ऑनलाइन-ऑफलाइन कैसे बुक होगी टिकट

Magh Mela Ticket Booking: माघ मेला 2026 की शुरुआत हो चुकी है, इसके लिए पास जारी किए जा रहे हैं. ऐसे में आइए जानते ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग कैसे कर सकते?

माघ मेला 2026 की शुरुआत हो चुकी है और श्रद्धालु इसे देखने के लिए बड़े उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं. इस बीच, VIP पास को लेकर चर्चा हो रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इसे कैसे बनवाया जा सकता और इसके क्या फायदे हैं. जानकारी के अनुसार, आम लोगों के लिए कोई VIP पास जारी नहीं किया गया है. सिर्फ अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के लिए पास की सुविधा है, जिसे मेला पंडाल के पास ऑफलाइन बुक किया जा सकता है.

VIP पैकेज में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

हालांकि, आम लोगों के लिए VIP पास की कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं है. लेकिन मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पैकेज की सुविधा उपलब्ध है. इन पैकेज में आमतौर पर टेंट में ठहरने की सुविधा, भोजन, गाइड की मदद और मेला के आस-पास के प्रमुख मंदिरों के दर्शन शामिल होते हैं. इसके अलावा, कुछ पैकेज में बोट राइडिंग और अन्य विशेष सेवाएं भी मिलती हैं. इसका मकसद है कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मेला का पूरा आनंद ले सकें और उनके यात्रा का सारा इंतजाम पहले से हो जाए.

बुकिंग करते वक्त सावधानी बरतें

माघ मेला में यात्रा और टेंट बुकिंग के लिए कई वेबसाइट और ट्रैवल कंपनियां ऑनलाइन सेवा दे रही हैं. श्रद्धालु मेला शुरू होने से पहले या मेला के दौरान स्थानीय एजेंट्स के माध्यम से भी सुविधाएं बुक कर सकते हैं. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से भी बुकिंग संभव है. लेकिन यह जरूरी है कि बुकिंग करने से पहले वेबसाइट या एजेंट की विश्वसनीयता और वैधता की जांच कर लें, ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी या फर्जी सुविधा से बचा जा सके.

माघ मेला कैसे पहुंचें?

माघ मेला 2026 में आने के लिए प्रयागराज (इलाहाबाद) की यात्रा सबसे आसान है. सबसे पास का रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है, जहां देशभर से ट्रेनें आती हैं. मेला स्थल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से ऑटो, टैक्सी या बस द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है. हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट मेला स्थल से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है. सड़क मार्ग से आने वाले लोग NH 19 और NH 34 का उपयोग कर सकते हैं. इस तरह हर तरह के यात्री आसानी से मेला स्थल तक पहुंच सकते हैं.

घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है?

माघ मेला में घूमने और स्नान करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से फरवरी के बीच माना जाता है. इस समय मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, जिससे मेला में भाग लेना आसान होता है. पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या जैसी तिथियों पर मेले में खास रौनक देखने को मिलती है. इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक रहती है, इसलिए शांत अनुभव के लिए सुबह या मुख्य स्नान तिथियों से एक-दो दिन पहले पहुंचना सबसे बेहतर रहता है. इस तरह श्रद्धालु बिना ज्यादा भीड़ के माघ मेले का आनंद ले सकते हैं.

