Uttar Pradesh, UP, Muslim: उत्‍तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मुस्लिम महिलाओं (Muslim women) को लेकर विवादित बयान (controversial remarks) देने के आरोपी महंत बजरंग मुनि दास (Mahant Bajrang Muni Das) उर्फ अनुपम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है. सीतापुर के एसपी आरपी सिंह ने बताया कि मुस्लिम महिलाओं पर विवादित बयान देने के आरोप में गिरफ्तार महंत बजरंग मुनि दास को जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा.Also Read - गाजियाबाद में कुत्ते के भौंकने से नाराज व्‍यक्ति ने पड़ोस के तीन लोगों को गोली मारी

बता दें पिछली दो अप्रैल को हिंदू नव वर्ष पर बड़ी संगत उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि उर्फ अनुपम मिश्रा ने मुस्लिम महिलाओं पर विवादित दिया था. हालांकि, बाद में उसने एक वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी. Also Read - हथियारों के तस्कर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी, IGI एयरपोर्ट से दबोचा सबसे बड़ा सरदार

Uttar Pradesh | Mahant Bajrang Muni Das arrested for his controversial remarks on Muslim women. He will be presented in the court soon: RP Singh, Sitapur SP pic.twitter.com/ymwwoTgjbw

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 13, 2022