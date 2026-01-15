By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मां पत्नी की हत्या कर...ईंटे से कूच खोपड़ी खा गया शख्स, लोगों पर फेंके मांस के टुकड़े
UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां के एक शख्स ने मां और पत्नी की हत्या कर दी और ईंटे से कूच खोपड़ी चबा गया.
UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के परसा गांव से एक चौंका देने वाले घटना सामने आई है. गांव के 30 साल के युवक सिकंदर गुप्ता ने अपनी पत्नी प्रियंका और मां रूना देवी की हत्या कर दी. सोमवार सुबह घर की छत पर झगड़े के बाद उसने पहले डंडों से दोनों पर हमला किया और फिर ईंट से उनके सिर पर वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.ये भी दावा किया ज रहा है की शख्स ने खोपड़ी को कूच चबा गया. गांव वालों ने चीख-पुकार सुनी तो वे इकट्ठा हो गए. लोगों ने ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए पूरे गांव में डर और सदमे का माहौल बन गय.
दोहरे हत्याकांड का मामला
जब गांव के लोग शोर सुनकर सिकंदर के घर पहुंचे तो वहां डरावना नजारा देखने को मिला. वहां मौजूद लोगों के अनुसार, सिकंदर बहुत ही गुस्से में था और लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था. इससे गांव में अफरा-तफरी मच गई. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह दोहरे हत्याकांड का मामला है और इसकी गहराई से जांच की जा रही है. गांव के लोग अब भी इस घटना को सोचकर सहमे हुए हैं.
नशे का आदी
सिकंदर गुप्ता मुंबई में मजदूरी करता था और लगभग एक महीने पहले ही गांव लौटा था. ग्रामीणों के अनुसार, वह शराब और गांजा का आदी था. वह अक्सर अपनी पत्नी और मां के साथ मारपीट करता था और उन्हें धमकियां भी देता था. परिवार में लंबे समय से तनाव चल रहा था. लोगों का कहना है कि उसका व्यवहार पहले बदला हुआ नजर आ रहा था वो बिल्कुल उग्र था. हालांकि, किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी और खौफनाक वारदात को अंजाम दे देगा. इस घटना ने घरेलू हिंसा और नशे की लत के खतरों को फिर से उजागर कर दिया है.
अपराधी दूसरों पर पूरा कंट्रोल चाहता है
विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी घटनाएं गहरी मानसिक रोग को की वजह से होते हैं. इस स्थिति में अपराधी दूसरों पर पूरा कंट्रोल चाहता है. यह सोच पीड़ित को इंसान नहीं बल्कि वस्तु मानती है. इसकी वजह से लोगों में आक्रोश और मानसिक आघात से जन्म लेता है और समाज को झकझोर देता है. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में गंभीर मानसिक रोग की संभावना रहती है जिसमें भ्रम और वहम हो सकते हैं. जांच एजेंसियां आरोपी की मानसिक स्थिति का परीक्षण करा रही हैं.
