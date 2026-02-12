By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'किडनैपिंग' नहीं, प्यार की कहानी! हत्या आरोपी संग भागी यूपी की महिला सिपाही, पूरा मामला जान चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपहरण का मामला प्रेम प्रसंग में बदल गया. शादी से ठीक पहले अलीगढ़ की साइबर सेल में तैनात 25 साल की महिला सिपाही घर से लापता हो गई.
UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां शादी से ठीक पहले एक महिला सिपाही के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया. शुरुआत में इसे अपहरण का मामला माना गया, लेकिन पुलिस जांच में यह प्रेम प्रसंग निकला.
जानकारी के अनुसार, 25 साल की महिला सिपाही अलीगढ़ की साइबर क्राइम सेल में तैनात है. उसकी शादी तय हो चुकी थी और रविवार को विवाह समारोह होना था, लेकिन शनिवार रात वह अचानक अपने घर से गायब हो गई. परिवार वालों ने जब उसे ढूंढने की कोशिश की और कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने अंकित चौहान नामक युवक पर अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
जमानत पर था आरोपी
अंकित चौहान एक हत्या के मामले में आरोपी है और फिलहाल जमानत पर बाहर था. परिवार को शक था कि वही महिला सिपाही को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और महिला की तलाश के लिए टीम गठित की.
हालांकि, शुरुआती जांच में पुलिस को प्रेम संबंध की आशंका थी. जांच के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि महिला सिपाही और अंकित चौहान के बीच पहले से संबंध थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी पुष्टि की कि दोनों एक-दूसरे को जानते थे और आपसी सहमति से साथ गए थे.
एक दिन बाद पुलिस ने महिला सिपाही को बरामद कर लिया और थाने में उसका बयान दर्ज किया. बयान के बाद वह अपने माता-पिता के साथ चली गई. दूसरी ओर, पुलिस अंकित चौहान की तलाश में जुटी रही. गिरफ्तारी की संभावना के बीच अंकित ने मंगलवार को जिला सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया.
इस घटना ने इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है. शादी से ठीक पहले इस तरह के घटनाक्रम ने परिवार और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तथ्यों के आधार पर की जाएगी. ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि कई बार शुरुआती तौर पर दिखने वाली घटनाएं जांच में अलग मोड़ ले लेती हैं. अपहरण की आशंका से शुरू हुआ यह मामला अंततः प्रेम प्रसंग और आपसी सहमति का निकला.
