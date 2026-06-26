UP में मोहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, बिजली के तार से टकराई ताजिया, 4 झुलसे, एक की मौत

UP Etah Moharram Tazia Accident: उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अलीगंज कस्बे में मोहर्रम जुलूस निकालते समय ताजिया हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गया. वहीं, करंट लगने से एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए.

Written by: Satyam Kumar
Updated: June 26, 2026, 11:43 AM IST
UP tajia incident
मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, (इमेज AI से है)

UP Etah Tazia incident: उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक बेहद दुखद और विचलित करने वाली खबर सामने आई है. जिला मुख्यालय से करीब 52 किलोमीटर दूर अलीगंज कस्बे में शुक्रवार तड़के मोहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान करंट दौड़ने से अफरा-तफरी मच गई. जुलूस के दौरान ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली की लाइन के संपर्क में आने से ताजिया में करंट उतर आया. इस भीषण हादसे में 19 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए. सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है.

पुरानी तहसील के पास मची भगदड़

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, अलीगंज कस्बे में गुरुवार देर रात से मोहर्रम के ताजिया जुलूस निकाले जा रहे थे. गुरुवार सुबह करीब 3:30 बजे जब जुलूस पुरानी तहसील के पास संकरे रास्ते से गुजर रहा था, तभी यह हादसा हुआ. करंट लगते ही जुलूस में शामिल लोगों में भगदड़ मच गई. हादसे में मृत युवक की पहचान मेवाती मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय सैफ के रूप में हुई है, जो पेशे से मैकेनिक था.

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ताजिया झुकने से हुआ हादसा

हादसे के बाद बिजली विभाग ने अपनी प्रतिक्रिया दी. अलीगंज के एसडीओ (SDO) अतुल कुमार ने बताया कि दुर्घटना स्थल का रास्ता काफी संकरा था. जुलूस में शामिल ताजिया की ऊंचाई करीब 15 से 18 फीट थी. इसी संकरी गली से गुजरने के दौरान संतुलन बिगड़ने से ताजिया एक तरफ झुक गई और पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टकरा गई. विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि दुर्घटना के समय लाइन को बंद करने के निर्देश दिए गए थे या नहीं.

परिजनों का बड़ा दावा

इस हादसे के बाद मृतक सैफ की मां परवीन ने रोते हुए बताया कि यदि प्रशासन की गाड़ी में घायल बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया जाता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक ठाकुर सत्यपाल सिंह राठौड़, एसडीएम जगमोहन गुप्ता और अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) श्वेताभ पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. एएसपी श्वेताभ पांडे ने बताया कि सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) अलीगंज भेजा गया है, जहां से कुछ को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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