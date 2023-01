UP: लखनऊ में बहुमंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग ढहने से 7 लोग जख्मी, किसी की मौत नहीं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मंगलवार शाम एक बहुमंजिला इमारत ढहने से मलबे में दबकर सात लोग घायल हो गए. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि कि उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने पहले बताया था कि हादसे में तीन लोगों के मरने की आशंका है. मौके पर मौजूद उपमुख्यमंत्री पाठक ने बताया कि हजरतगंज में इमारत ढहने की घटना में सात लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि किसी की मृत्यु नहीं हुई है.

उत्तर प्रदेश के डीजीपी डी.एस. चौहान ने कहा, हमारा अनुमान है कि 5-7 लोग अभी भी फंसे हुए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने में करीब 12-13 घंटे लगेंगे. वहीं, लखनऊ के डीएम सूर्य पाल गंगवार ने कहा कि अब तक 9 लोगों को बचाया गया है.