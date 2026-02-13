  • Hindi
  • India Hindi
  • Up Murder News Husband Killed Wife Then Admitted Her To Hospital Domestic Violence Case

पहले पत्नी की हत्या की फिर रचा मासूमियत का नाटक! गला घोंटकर अस्पताल पहुंचाया, पोस्टमार्टम में कई खुलासे

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसे प्राकृतिक मौत दिखाने के लिए अस्पताल ले गया. पोस्टमार्टम में सच सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Published date india.com Updated: February 13, 2026 9:08 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
पहले पत्नी की हत्या की फिर रचा मासूमियत का नाटक! गला घोंटकर अस्पताल पहुंचाया, पोस्टमार्टम में कई खुलासे

UP Husband Killed Wife: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से घरेलू हिंसा और हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में उसे नेचुरल डेथ बताने की कोशिश की. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले की सच्चाई उजागर कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

घटना अलाहदादपुर बसौन्हा गांव की है, जो गोसाईंगंज थाना क्षेत्र में आता है. यहां रहने वाले लाल बहादुर की शादी सुनीता नाम की महिला से हुई थी, जो मूल रूप से अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली थी. बताया जा रहा है कि सुनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इसके बाद लाल बहादुर उसे तुरंत पास के अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. आरोपी ने परिवार वालों को बताया कि उसकी पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है.

हत्या का आरोप

लेकिन जैसे ही सुनीता के मायके वाले गांव पहुंचे, उन्होंने पति पर हत्या का आरोप लगा दिया. परिवार का कहना था कि लाल बहादुर अक्सर सुनीता के साथ मारपीट करता था और वह कई बार प्रताड़ना से परेशान होकर मायके लौट चुकी थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की मौत गला घोंटने से हुई है और यह प्राकृतिक मौत नहीं थी.

पूछताछ में कबूला जुर्म

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने लाल बहादुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कि शुरुआत में उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने घरेलू विवाद के दौरान गुस्से में आकर पत्नी का गला दबा दिया था. बाद में उसने हत्या को छिपाने के लिए उसे अस्पताल ले जाकर सामान्य मौत का रूप देने की कोशिश की.

फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या की वजह क्या थी और क्या पहले भी महिला के साथ गंभीर हिंसा हुई थी. ये घटना एक बार फिर घरेलू हिंसा की भयावह सच्चाई को सामने लाती है, जहां अक्सर विवाद हत्या तक पहुंच जाते हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.