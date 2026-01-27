शादी की पहली रात दुल्हन को हुआ पेट में दर्द, अगले ही दिन गूंजी किलकारियां, राज खुलने पर पूरा गांव रह गया हक्का-बक्का

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां शादी होने के कुछ ही घंटों बाद, सुहागरात के समय नई-नवेली दुल्हन ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया.

Published date india.com Updated: January 27, 2026 2:13 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
शादी की पहली रात दुल्हन को हुआ पेट में दर्द, अगले ही दिन गूंजी किलकारियां, राज खुलने पर पूरा गांव रह गया हक्का-बक्का
सांकेतिक तस्वीर

UP News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने समाज और सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. यहां एक निकाह के बाद पहली ही रात को दुल्हन ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया. यह घटना अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की है और अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

मामले की शुरुआत एक प्रेम कहानी से होती है. गांव की एक युवती का पड़ोस के ही एक युवक के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लगभग छह महीने पहले दोनों के परिजनों ने मिलकर उनका रिश्ता तय कर दिया था. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

प्रेम प्रसंग के बाद टूटा रिश्ता

आपसी मनमुटाव के कारण सगाई टूट गई और शादी की बात वहीं रुक गई. रिश्ता टूटने के बाद भी प्रेमी युगल का मिलना-जुलना जारी रहा. इस दौरान युवती गर्भवती हो गई. जब युवती ने प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बनाया और वह तैयार नहीं हुआ, तो मामला पुलिस तक पहुंच गया.

पुलिस और पंचायत का दखल

बीते शुक्रवार को युवती मुरसैना चौकी पहुंची और पुलिस से अपनी आपबीती सुनाई. उसने आरोप लगाया कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पुलिस ने तुरंत युवक को बुलाया और सख्त लहजे में चेतावनी दी कि यदि वह निकाह नहीं करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के दखल के बाद अगले दिन यानी शनिवार को गांव के गणमान्य लोगों की एक पंचायत बुलाई गई. पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनी गई और अंततः यह फैसला लिया गया कि दोनों का निकाह करा दिया जाए. शनिवार शाम को ही दोनों का निकाह हुआ और दूल्हा अपनी नई-नवेली दुल्हन को विदा कराकर अपने घर ले आया.

सुहागरात पर गूंजी किलकारी

शादी की खुशियां अभी थमी भी नहीं थीं कि शनिवार रात करीब 12 बजे दुल्हन के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया. ससुराल वाले इसे सामान्य दर्द समझकर घबरा गए और आनन-फानन में एक महिला चिकित्सक को बुलाया गया. लेकिन जब हकीकत सामने आई, तो सबके होश उड़ गए. निकाह के कुछ ही घंटों बाद दुल्हन ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया.

इलाके में बनी चर्चा का विषय

रविवार सुबह जैसे ही यह खबर फैली कि सुहागरात में दुल्हन ने बच्चे को जन्म दिया है, दूल्हे के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और यह मामला पूरे क्षेत्र में कौतूहल का विषय बन गया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं.

