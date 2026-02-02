Hindi India Hindi

कब होंगे यूपी में पंचायत चुनाव? इन दो कारणों से अटकी तारीख, दावेदारों में बढ़ी बेचैनी

UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर स्थिति फिलहाल अनिश्चित बनी हुई है. माना जा रहा था कि चुनाव अप्रैल-मई 2026 तक संपन्न हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल तारीख अटक गई है.

UP News: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है. राज्य के गांवों की सरकार चुनने के लिए होने वाले इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सस्पेंस कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है. इन चुनावों को लेकर लाखों उम्मीदवार और ग्रामीण जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है.

पहले यह माना जा रहा था कि इस साल यानी 2026 के अप्रैल या मई महीने तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे. चुनाव आयोग की तैयारियों को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है और 27 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन भी होना है. लेकिन अब कुछ ऐसी बाधाएं सामने आ रही हैं, जो इन चुनावों के समय पर होने पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं.

जनगणना और हाउस लिस्टिंग सर्वे का टकराव

चुनाव टलने की सबसे बड़ी वजह जनगणना को माना जा रहा है. साल 2026 में जनगणना के पहले चरण के तहत मई और जून के महीने में हाउस लिस्टिंग सर्वे यानी मकानों की सूची बनाना. प्रस्तावित है. इस काम के लिए उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी.

सर्वे से पहले इन कर्मचारियों की लंबी ट्रेनिंग होनी है. जानकारों का कहना है कि जब प्रशासन का पूरा अमला जनगणना जैसे बड़े काम में लगा होगा, तब पंचायत चुनाव कराना लगभग नामुमकिन है.

ओबीसी आरक्षण का पेच

चुनावों में देरी की दूसरी बड़ी तकनीकी वजह अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का फॉर्मूला है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आरक्षण तय करने के लिए एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना अनिवार्य है. फिलहाल, इस आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है.

अगर आज भी आयोग का गठन होता है, तो उसे सर्वे करने और रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगेगा. इस हिसाब से आरक्षण की अंतिम सूची जून 2026 से पहले आना मुश्किल है. बिना आरक्षण सूची के चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती.

मौसम और अन्य चुनावों का दबाव

अगर चुनाव अप्रैल-मई में नहीं हो पाते, तो जून से मानसून शुरू हो जाएगा. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बारिश के दौरान चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होती है, इसलिए चुनाव आयोग अक्सर इस मौसम में मतदान से बचता है.

2027 विधानसभा चुनाव की आहट

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2027 की शुरुआत में जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा. इसी दौरान यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा चुनावों की अधिसूचना और जनगणना का काम एक साथ होने के कारण पंचायत चुनावों को और आगे बढ़ाया जा सकता है.

उम्मीदवारों की स्थिति

इस अनिश्चितता का सबसे बुरा असर उन उम्मीदवारों पर पड़ रहा है जो पिछले कई महीनों से अपने क्षेत्रों में पैसा और समय खर्च कर रहे हैं. चुनाव की तारीख साफ न होने के कारण दावेदार खुलकर प्रचार नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें डर है कि अगर चुनाव बहुत ज्यादा टल गए, तो उनकी अब तक की मेहनत बेकार जा सकती है. आमतौर पर पंचायत चुनाव से पहले पार्टियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन इस बार बड़े दलों की तैयारी भी काफी धीमी नजर आ रही है.

फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जमीनी हकीकत यही इशारा कर रही है कि पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद या फिर किसी विशेष परिस्थिति में ही कराए जा सकते हैं. जनगणना और आरक्षण की उलझन ने फिलहाल गांव की सरकार के गठन पर ब्रेक लगा दिया है.