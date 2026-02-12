  • Hindi
इस राज्य के लोगों की इनकम हुई डबल! अर्थव्यवस्था ने लगाई बड़ी छलांग, चौंका देंगे ये आंकड़े

UP Per Capita Income: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में राज्य की आर्थिक समीक्षा पेश की. इस रिपोर्ट में राज्य की शानदार प्रगति का खाका पेश किया गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय के दोगुने होने का दावा किया गया है.

UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपनी पहली आर्थिक समीक्षा पेश की. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस रिपोर्ट के जरिए राज्य की बदलती आर्थिक तस्वीर और भविष्य के रोडमैप को दुनिया के सामने रखा. इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत हुई है, बल्कि आम आदमी की जेब तक भी इसका असर पहुंचा है.

आर्थिक समीक्षा का सबसे चमकता हुआ पहलू राज्य के नागरिकों की औसत कमाई है. रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 2016-17 में महज 61,142 रुपये थी, वह वर्ष 2024-25 में दोगुने से अधिक बढ़कर 1,26,304 रुपये हो गई है.

यूपी की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार

दिलचस्प बात यह है कि आजादी के समय उत्तर प्रदेश की कमाई राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, लेकिन धीरे-धीरे यह पिछड़ता गया. साल 2014-15 तक यह गिरकर राष्ट्रीय औसत का केवल 50.2% रह गई थी. अब स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 53.5% पर पहुंच गया है. यह दर्शाता है कि राज्य तेजी से देश की मुख्यधारा की ओर बढ़ रहा है.

दोगुनी हुई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था

आर्थिक समीक्षा ने राज्य की कुल जीडीपी के जो आंकड़े पेश किए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कुल आकार 13.30 लाख करोड़ रुपये था. महज 8-9 वर्षों में यह बढ़कर 30.25 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. सरकार का दावा है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य की अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को छू लेगी.

इतना ही नहीं, देश की कुल जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी भी बढ़ी है. पहले देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान 8.6% था, जो अब बढ़कर 9.1% हो गया है.

8.33 लाख करोड़ रुपये का बजट

रिपोर्ट बताती है कि राज्य सरकार ने विकास कार्यों पर अपना खर्च काफी बढ़ा दिया है. प्रदेश के बजट का आकार वर्ष 2016-17 में 3.47 लाख करोड़ रुपये था, जो अब वर्ष 2025-26 के लिए 8.33 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.

पूंजीगत व्यय यानी वह पैसा जो सड़कों, पुलों, अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में खर्च होता है, उसे भी दोगुने से अधिक कर दिया गया है. पारदर्शी नीतियों का ही नतीजा है कि आज बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं और राज्य को लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं.

विकसित उत्तर प्रदेश-2047 का विजन

वित्त मंत्री ने ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047’ का विजन डाक्यूमेंट भी साझा किया. इसके तहत सरकार का मुख्य फोकस तीन चीजों पर है. निवेश और रोजगार के तहत युवाओं को स्टार्टअप और कौशल विकास से जोड़ना. डिजिटल और हरित ऊर्जा के तहत नई तकनीक और पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देना. साथ ही कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का ऐसा विकास जो समाज के हर वर्ग तक पहुंचे.

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा में दिए गए तुलनात्मक आंकड़े राज्य की मजबूत होती वित्तीय स्थिति की पुष्टि करते हैं. आर्थिक संपन्नता का असर आम नागरिक की जेब पर भी दिखा है, जहां प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है. यह वृद्धि दर्शाती है कि राज्य के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है.

