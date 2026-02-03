By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
UP पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित, जानिए कब होगा एग्जाम और पूरा शेड्यूल
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है. भर्ती बोर्ड ने परीक्षा की तारीखों और पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. निर्धारित तारीखों पर परीक्षा आयोजित होगी.
UP Police Constable Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ ने UP Police Constable Recruitment 2025 की लिखित परीक्षा की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. बोर्ड की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक, ये एग्जाम 8 जून, 9 जून और 10 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. खास बात ये है कि तीनों दिन परीक्षा दो शिफ्टों में कराए जाएंगे.
ये भर्ती प्रक्रिया सिपाही सिविल पुलिस और समकक्ष पदों के लिए की जा रही है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये सीधी भर्ती होगी और परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी. इससे पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरू हुई थी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 तय की गई थी. वहीं, शुल्क समायोजन की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2026 थी.
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 32,679 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इनमें सिपाही सिविल पुलिस (पुरुष/महिला), सिपाही पीएसी/आर्म्ड पुलिस (पुरुष), सिपाही स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला बटालियन सिपाही, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं. श्रेणीवार और पदवार रिक्तियों की संख्या काफी बड़ी है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका बनता है.
UP Police Constable भर्ती में चयन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी. इसमें सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन इन्हीं चरणों के आधार पर किया जाएगा.
उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से जुड़ी हर नई सूचना के लिए केवल UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर ही भरोसा करें. सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर फैल रही अफवाहों से बचें. परीक्षा की तारीख नजदीक आने के साथ ही एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और शिफ्ट से जुड़ी जानकारी भी वेबसाइट पर जारी की जाएगी.
युवाओं में उत्साह
इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां निकलने से प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. लंबे समय से पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा बेहद अहम मानी जा रही है. अब उम्मीदवार पूरी तरह से परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं, ताकि जून 2026 में होने वाली इस बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की जा सके.
