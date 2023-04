Atiq Ahmed Murder Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के ऑफिस से खून के धब्बे और चाकू मिले हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि अतीक के ऑफिस से खून से लथपथ एक टुपट्टा भी मिला है. यह किसकी है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि प्रयागराज के चकिया में स्थित अतीक के दफ्तर से ही आपराधिक गतिविधियां होती थी. उमेश पाल की हत्या के बाद जब पुलिस ने छापा मारा था तो 72 लाख कैश और 10 असलहे और भारी संख्या में कारतूस मिले थे. इसी दफ्तर पर बुल्डोजर भी चल चुका है.

जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि अतीक अहमद का खास गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में छिपा हो सकता है. उड़ीसा में एक शख्स से पूछताछ के बाद गुड्डू मुस्लिम के नए लोकेशन के बारे में पता चला है. राजा खान नाम के शख्स से ओडिशा के सोहेला में पूछताछ हुई थी.