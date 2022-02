UP Assembly Election 2022: चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को BJP के पक्ष में वोट करने के लिए कथित तौर पर धमकाने को लेकर पार्टी के नेता टी राजा सिंह (T Raja Singh) को नोटिस जारी किया है. आयोग ने उनसे कहा है कि वह 24 घंटे के भीतर जवाब दें. नोटिस में कहा गया है कि तेलंगाना में भाजपा के विधायक सिंह ने चुनाव आचार संहिता, भारतीय दंड संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया है. आयोग ने राजा सिंह को नोटिस जारी करते हुए उस वीडियो का हवाला दिया जिसमें उन्होंने मतदाताओं को कथित तौर पर धमकी दी है.Also Read - UP Election 2022: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में मिली बेल, क्‍या जेल से बाहर आ सकेंगे?

Election Commission of India issues notice to BJP MLA from Telangana, T Raja Singh for his video threatening voters from Uttar Pradesh who don't vote for BJP, asks him to respond within 24 hours

Also Read - UP Polls 2022: चुनावी सभा में बोले CM योगी- समाजवादी नहीं 'तमंचावादी' पार्टी है SP, सिर्फ अपने परिवार का विकास किया

मालूम हो कि तेलंगाना में भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने मंगलवार को थित तौर पर कहा कि ‘उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के समर्थन में वोट नहीं देने वालों को चुनाव के बाद नतीजे भुगतने होंगे.’ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वालों ने कुछ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भाजपा के खिलाफ मतदान किया, इस पर राजा ने उतर प्रदेश में हिंदू मतदाताओं से बाहर आने और तीसरे चरण में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की. Also Read - UP Polls 2022: एसपी सिंह बघेल और हंस राज हंस समेत 2 दर्जन BJP नेताओं को मिला VIP सुरक्षा कवच

T Raja Singh, BJP MLA from Hyderabad threatened the people of UP to vote for Yogi or your home will be crushed by JCB and bulldozer. @ECISVEEP, don't you have the guts to take action against him? pic.twitter.com/Fimc4IoUDl

— Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) February 15, 2022