By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
UP Property Transfer: यूपी में अपनी प्रॉपर्टी पत्नी, बच्चों या पोती-पोतों को ट्रांसफर कर रहे हैं? जानिए बड़ी खुशखबरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार के सदस्यों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर को आसान और सस्ता बनाने के लिए बड़ी राहत दी है. योगी कैबिनेट के फैसले के तहत अब कृषि, आवासीय के साथ-साथ व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को भी डोनेशन डीड के जरिए केवल ₹5,000 की फिक्स्ड स्टांप ड्यूटी पर ट्रांसफर किया जा सकेगा.
UP Property Transfer New Rules: उत्तर प्रदेश में परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार ने परिवार के सदस्यों के बीच की जाने वाली डोनेशन डीड (दान पत्र) पर मिलने वाली स्टांप ड्यूटी की छूट का दायरा बढ़ा दिया है. अब इस रियायती व्यवस्था के तहत न सिर्फ कृषि और आवासीय, बल्कि व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियां भी शामिल कर ली गई हैं. इससे परिवार के भीतर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पहले से कहीं ज्यादा आसान, सस्ता और पारदर्शी हो जाएगा.
नए प्रावधान के अनुसार, परिवार के सदस्यों के पक्ष में की जाने वाली डोनेशन डीड पर अब अधिकतम केवल 5,000 रुपये स्टांप ड्यूटी देनी होगी, चाहे संपत्ति की बाजार कीमत कितनी भी हो. यह व्यवस्था राज्य के शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी. पहले यह राहत केवल खेती की जमीन और रिहायशी संपत्तियों तक सीमित थी, लेकिन अब व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को भी इसके दायरे में ला दिया गया है.
भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत पहले डोनेशन डीड को बिक्री विलेख (कन्वेयंस डीड) के बराबर माना जाता था और उस पर संपत्ति के सर्किल रेट के आधार पर स्टांप ड्यूटी लगती थी. 3 अगस्त 2023 को जारी एक अधिसूचना के जरिए कुछ राहत जरूर दी गई थी, लेकिन उसका दायरा सीमित था. अब कैबिनेट के ताजा फैसले से इस छूट को व्यापक रूप से लागू कर दिया गया है.
स्टांप एवं पंजीकरण मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि साल 2022 से पहले परिवार के भीतर संपत्ति ट्रांसफर पर भी पूरी स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी. साल 2022 में सरकार ने कृषि और आवासीय संपत्तियों के लिए डोनेशन डीड पर 5,000 रुपये की फिक्स्ड स्टांप ड्यूटी तय की थी. अब नए फैसले के तहत शहरों में स्थित व्यावसायिक संपत्तियां, जिन पर पहले करीब 7 प्रतिशत तक स्टांप ड्यूटी लगती थी, और ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियां, जहां यह दर लगभग 5 प्रतिशत थी, उन्हें भी इसी रियायती व्यवस्था में शामिल कर लिया गया है.
भ्रम से मिलेगी राहत
कैबिनेट ने पात्र पारिवारिक सदस्यों और प्रक्रिया से जुड़ी परिभाषाओं को भी स्पष्ट करने की मंजूरी दी है, ताकि रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में किसी तरह का भ्रम या विवाद न हो. इससे आम लोगों को दस्तावेज पंजीकरण के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी.
विवाद-मुक्त ट्रांसफर को बढ़ावा
सरकार का मानना है कि इस फैसले से परिवारों के भीतर कानूनी तरीके से संपत्ति हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा, मुकदमों में कमी आएगी और प्रॉपर्टी स्वामित्व में पारदर्शिता बढ़ेगी. खासकर मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को इससे बड़ा फायदा होगा. इसके साथ ही कैबिनेट ने कुशीनगर और झांसी में नए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए जमीन आवंटन को भी मंजूरी दी है. यह सरकारी जमीन बिना किसी शुल्क के स्टांप एवं पंजीकरण विभाग को दी जाएगी, जिस पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेगी. यह फैसला प्रदेश में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को सरल बनाने और लोगों का भरोसा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और जनहितैषी कदम माना जा रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें