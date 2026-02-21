By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
2 रुपये का कुल्हड़ बेचने वाले कुम्हार को 1.25 करोड़ का GST नोटिस! रायबरेली से सामने आई हैरान कर देने वाली कहानी
रायबरेली के एक गरीब कुम्हार को 1.25 करोड़ रुपये का GST नोटिस मिला है. वह दो रुपये के कुल्हड़ बेचकर परिवार चलाता है. परिवार का आरोप है कि उसके आधार और PAN का गलत इस्तेमाल कर फर्जी कंपनियां बनाई गईं.
UP Potter GST Notice: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां हर्चंदपुर क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद सईद नाम के कुम्हार को 1.25 करोड़ रुपये का GST नोटिस मिला है. सईद मिट्टी के कुल्हड़ और छोटे बर्तन बनाकर बेचते हैं. उनकी रोज की कमाई इतनी कम है कि मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है. ऐसे में करोड़ों रुपये का टैक्स नोटिस मिलना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है.
सईद का कहना है कि उन्होंने कभी कोई कंपनी नहीं चलाई और न ही किसी बड़े कारोबार से उनका कोई संबंध है. नोटिस में उन्हें बिहार के पटना में चल रही चार कंपनियों से जुड़ा बताया गया है. ये बात सुनकर उनका पूरा परिवार हैरान रह गया. सईद को शक है कि उनके आधार और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर फर्जी फर्में बनाई गई हैं.
परिवार को किसपर है शक?
परिवार के मुताबिक कई साल पहले गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें लोन दिलाने के नाम पर पैन और आधार बनवाने में मदद की थी. बाद में दस्तावेज खो गए या वापस नहीं मिले. अब आशंका जताई जा रही है कि उन्हीं दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया. पहला नोटिस कुछ महीने पहले आया था, लेकिन पढ़े-लिखे न होने के कारण परिवार उसकी गंभीरता समझ नहीं पाया. जब 15 फरवरी को दूसरा नोटिस आया, तब जाकर उन्हें मामले की जानकारी हुई.
सईद के दो बेटे उनके साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में हाथ बंटाते हैं, जबकि बेटियां घर के काम संभालती हैं. परिवार का कहना है कि वे दो रुपये में कुल्हड़ बेचते हैं और सौ पीस पर 10 से 20 रुपये तक की मामूली कमाई होती है. ऐसे में करोड़ों का टैक्स चुकाना तो दूर, कल्पना करना भी मुश्किल है.
मामले से परेशान होकर सईद अपने परिवार के साथ जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जांच की मांग की. उनका कहना है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो सजा दी जाए, लेकिन अगर वे निर्दोष हैं तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए. अभी तक प्रशासन की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है. ये घटना पहचान दस्तावेजों की सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर भी सवाल खड़े करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को अपने आधार और पैन की जानकारी किसी के साथ साझा करते समय सतर्क रहना चाहिए. साथ ही प्रशासन को भी ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति पर गलत बोझ न पड़े.
