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बदल लें ट्रैवल प्लान! इस रूट पर अप्रैल से मई तक नहीं चलेंगी कई ट्रेनें

Indian Railways News: रेलवे ने गंगा पुल पर ट्रैक को मजबूत करने के उद्देश्य से मेगा ब्लॉक लेने का फैसला किया है. इस तकनीकी कार्य के कारण 1 अप्रैल से 14 मई तक इस रूट की लगभग 18 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह निरस्त रहेंगी.

Published date india.com Published: March 23, 2026 8:17 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
बदल लें ट्रैवल प्लान! इस रूट पर अप्रैल से मई तक नहीं चलेंगी कई ट्रेनें
सांकेतिक तस्वीर

Train Cancel List: भारतीय रेलवे को देश की जीवनरेखा माना जाता है, जहां हर दिन करोड़ों लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए ट्रेनों का सहारा लेते हैं. ऐसे में रेल परिचालन में होने वाला छोटा सा बदलाव भी आम जनता के जीवन और उनकी यात्रा योजनाओं पर गहरा असर डालता है. उत्तर प्रदेश में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक ऐसी ही बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है.

कानपुर रूट पर सफर करने वालों को आने वाले दिनों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ने गंगा पुल पर ट्रैक मरम्मत कार्य के लिए मेगा ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है.

क्यों लिया गया मेगा ब्लॉक का फैसला?

रेलवे प्रशासन के अनुसार, कानपुर रूट पर स्थित गंगा पुल पर रेल पटरियों को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे में सुधार की सख्त जरूरत है. इस ट्रैक सुधार कार्य का मुख्य उद्देश्य भविष्य में रेल सफर को अधिक सुरक्षित, तेज और बाधारहित बनाना है.

पटरियों के सुदृढ़ीकरण से ट्रेनों की रफ्तार में स्थिरता आएगी और हादसों की संभावना कम होगी. इसी तकनीकी कार्य को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल से 14 मई तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसके चलते पटरियों पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी.

18 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों पर पड़ेगा असर

इस बड़े स्तर पर चल रहे कार्य के कारण रेलवे ने करीब 18 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया है. ये ट्रेनें लगभग 42 से 43 दिनों तक पटरी पर नहीं उतरेंगी. इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित वे दैनिक यात्री होंगे जो नौकरी या व्यापार के सिलसिले में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और झांसी के बीच रोजाना सफर करते हैं.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और अस्थायी असुविधा के बावजूद यह कदम लंबे समय में सुखद यात्रा सुनिश्चित करेगा.

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कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट-

क्रम संख्या ट्रेन का नाम (रूट) प्रभावित अवधि
1 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – लखनऊ मेमू 2 अप्रैल से 13 मई
2 लखनऊ – वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू 2 अप्रैल से 13 मई
3 कानपुर सेंट्रल – रायबरेली पैसेंजर 2 अप्रैल से 13 मई
4 रायबरेली – कानपुर सेंट्रल पैसेंजर 2 अप्रैल से 13 मई
5 कानपुर सेंट्रल – लखनऊ मेमू 2 अप्रैल से 13 मई
6 उतरेटिया – कानपुर सेंट्रल मेमू 3 अप्रैल से 14 मई
7 प्रयागराज संगम – अनवरगंज पैसेंजर 2 अप्रैल से 13 मई
8 अनवरगंज – प्रयागराज संगम पैसेंजर 2 अप्रैल से 13 मई
9 सीतापुर सिटी – कानपुर सेंट्रल पैसेंजर 1 अप्रैल से 12 मई
10 कानपुर सेंट्रल – सीतापुर सिटी पैसेंजर 2 अप्रैल से 13 मई
11 लखनऊ – कासगंज पैसेंजर 2 अप्रैल से 14 मई
12 कासगंज – लखनऊ पैसेंजर 1 अप्रैल से 13 मई
13 लखनऊ – कानपुर सेंट्रल मेमू 2 अप्रैल से 14 मई
14 कानपुर सेंट्रल – लखनऊ मेमू 1 अप्रैल से 13 मई
15 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – लखनऊ इंटरसिटी 2 अप्रैल से 13 मई
16 लखनऊ – वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी 2 अप्रैल से 13 मई
17 प्रयागराज संगम – कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस 2 अप्रैल से 13 मई
18 कानपुर सेंट्रल – प्रयागराज संगम एक्सप्रेस 2 अप्रैल से 13 मई

यात्रियों के लिए सलाह

अगर आपने अप्रैल या मई के महीने में इस रूट पर यात्रा की योजना बनाई है, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस और रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर जानकारी जरूर देख लें.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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