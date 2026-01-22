By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Railway Station Name Change: यूपी में बदलने जा रहा एक और स्टेशन का नाम, अब अकबरपुर को सरकार देगी नई पहचान
उत्तर प्रदेश में एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने जा रहा है. अकबरपुर रेलवे स्टेशन को अब नई पहचान मिलने वाली है. इसे लेकर राज्य शासन ने जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट और स्पष्ट संस्तुति मांगी है.
Railway Station Name Change: उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया के तहत एक और अहम पहल सामने आई है. इस बार चर्चा में है अंबेडकरनगर जिले का अकबरपुर रेलवे स्टेशन, जिसका नाम जल्द ही समाजवादी विचारधारा के प्रमुख स्तंभ डॉ. राममनोहर लोहिया के नाम पर रखे जाने की संभावना है. राज्य शासन ने इस दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है और जिला प्रशासन से स्पष्ट रिपोर्ट व संस्तुति मांगी गई है.
अकबरपुर रेलवे स्टेशन पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण रेलवे केंद्र है, जहां से हर दिन हजारों यात्री सफर करते हैं. अगर स्टेशन का नाम डॉ. लोहिया से जुड़ता है, तो यह केवल एक नाम परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व को सार्वजनिक सम्मान देने जैसा कदम माना जाएगा. यह प्रस्ताव सबसे पहले वर्ष 2023 में विधान परिषद सदस्य डॉ. हरिओम पांडेय की तरफ से रखा गया था, जिस पर अब शासन स्तर पर गंभीर मंथन हो रहा है.
राममनोहर लोहिया का अकबरपुर क्षेत्र से गहरा रिश्ता
डॉ. राममनोहर लोहिया का अकबरपुर क्षेत्र से गहरा रिश्ता रहा है. उनका जन्म शहजादपुर में हुआ था, जो फिलहाल अंबेडकरनगर जिले में स्थित है. इसके बावजूद, उनकी जन्मभूमि पर अब तक उनके नाम से जुड़ी पहचान सीमित ही रही है. ऐसे में रेलवे स्टेशन का नामकरण उनके नाम पर होने से क्षेत्र को राष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
डॉ. लोहिया केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सेनानी, समाजवादी चिंतक और सामाजिक समानता के प्रबल समर्थक थे. उन्होंने आजीवन जाति, वर्ग और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई. उनका मानना था कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी बराबरी का अवसर मिले. उनके विचार आज भी राजनीति और सामाजिक विमर्श में प्रासंगिक माने जाते हैं.
नाम परिवर्तन की यह पहल सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. सार्वजनिक स्थलों के नाम किसी क्षेत्र की पहचान और इतिहास को दर्शाते हैं. ऐसे में अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नाम डॉ. राममनोहर लोहिया के नाम पर होने से आने वाली पीढ़ियों को उनके जीवन और विचारधारा से परिचित होने का अवसर मिलेगा.
प्रशासनिक स्तर पर अभी प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय शासन की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा. हालांकि, स्थानीय स्तर पर इस प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है. लोगों का मानना है कि यह कदम न केवल डॉ. लोहिया के योगदान को सम्मान देगा, बल्कि उनकी जन्मभूमि से जुड़े क्षेत्र को भी गौरव की अनुभूति कराएगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें