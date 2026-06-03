Kal ka Mausam UP: कहीं आंधी-बारिश तो कहीं चुभेगी गर्मी, उत्तर प्रदेश के इन शहरों में कल कैसा रहेगा मौसम?

Kal ka Mausam Uttar Pradesh: मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कल यानी 4 जून को मौसम कैसा रहेगा. कहीं, बारिश तो कहीं तेज गर्मी रहने का अनुमान है. मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत समेत इन शहरों में मौसम कैसा रहेगा.

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उत्तर प्रदेश में 4 जून को कैसा रहने वाला है मौसम (UP Weather News)

Uttar Pradesh Kal ka Mausam: देश भर में लगातार मौसम करवट बदल रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 4 जून को मौसम (4 June Weather) कैसा रहने वाला है. राज्य में किसी शहर में तेज धूप है तो कहीं उमस से लोग परेशान हैं. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार 4 जून को भी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का अलग-अलग असर देखने को मिल सकता है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिन के समय गर्मी और उमस बनी रह सकती है. मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मथुरा और आगरा जैसे इलाकों में तेज धूप के साथ गर्म हवाओं का असर महसूस किया जा सकता है. हालांकि, दोपहर बाद कुछ स्थानों पर बादल छाने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी राहत दे सकती है.

किस शहर में कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ समेत मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम अपेक्षाकृत थोड़ा राहतभरा रह सकता है. लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर और हरदोई में आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज होने की संभावना है और लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

इन शहरों में हल्कि बारिश

पूर्वांचल के जिलों में बारिश की संभावना अपेक्षाकृत अधिक बताई जा रही है. वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और जौनपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश के कारण तापमान में कमी आ सकती है, हालांकि नमी बढ़ने से उमस का असर भी महसूस हो सकता है.

प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र में मौसम मिला-जुला रहने की संभावना है. प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर जैसे जिलों में दिन के समय तेज धूप रह सकती है. वहीं, शाम के समय बादल बनने और कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने के संकेत हैं. बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना रह सकता है.

तराई क्षेत्र के जिलों में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहने की उम्मीद है. पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बरेली और शाहजहांपुर जैसे क्षेत्रों में बादलों की सक्रियता ज्यादा रह सकती है. यहां हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

कुल मिलाकर 4 जून को उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहेगा. कहीं, बादल और बारिश राहत देंगे तो कहीं गर्मी और उमस लोगों की परीक्षा ले सकती है.