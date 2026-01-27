Hindi India Hindi

UP Scholarship: इन छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाती है यूपी सरकार, जानें कैसे ले सकते हैं फायदा

UP Scholarship 2025-26 के लिए एप्लिकेशन प्रोसेस तय समय-सीमा के मुताबिक होता है. इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लिकेशन प्रोसेस 2 जुलाई 2025 को शुरू हुआ है, जो 2 जुलाई 2026 को खत्म होगा.

इस स्कॉलरशिप के लिए छात्र का एजुकेशन लेवल, एनुअल फैमिली इनकम ही उसकी पात्रता तय करता है.

उत्तर प्रदेश सरकार की UP Scholarship 2025‑26 योजना उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. इस योजना का उद्देश्य न सिर्फ शिक्षा में आर्थिक बाधाओं को कम करना है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर देना भी है. अगर आप 9वीं से लेकर ग्रेजुएशन के छात्र हैं, तो इस योजना के जरिए अपनी पढ़ाई के खर्चे सुनिश्चित कर सकते हैं. खास बात यह है कि ये स्कॉलरशिप सीधे DBT यानी Direct Bank Transfer के जरिए छात्रों के बैंक खाते में भेजी जाती है. इससे उन्हें तुरंत लाभ मिलता है.

कितनी मिलती है स्कॉलरशिप?

प्री-मैट्रिक(9वीं-10वीं): OBC कैटेगरी के छात्र को मंथली 150 रुपये से 750 रुपये मिलते हैं.

पोस्ट-मैट्रिक(11वीं-12वीं): ट्यूशन फीस और मेंटेनेंस अलाउंस के तौर पर 3 से 8000 रुपये तक मिलते हैं.

UG/PG/डिप्लोमा: इसमें 6,000 – 13,500 के बीच मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है.

प्रोफेशनल कोर्सेस: इसमें कुछ खास कोर्सेस के लिए 13,500 या उससे ज्यादा की मदद मिलती है. दिव्यांग छात्रों को स्पेशल ग्रांट्स (किताबें, स्टेशनरी वगैरह) भी दिए जाते हैं.

यूपी स्कॉलरशिप 2025‑26 पात्रता शर्तें?

UP Scholarship 2025‑26 के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं.

किसी भी जाति या समुदाय के छात्र-छात्राएं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

9वीं से लेकर ग्रेजुएशन/पोस्ट-ग्रेजुएशन लेवल के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के पात्र हैं.

छात्र का एजुकेशन लेवल, एनुअल फैमिली इनकम ही उसकी पात्रता तय करता है.

साथ में अप्लाई करने वाले छात्र को स्कूल के रेगुलर स्टडी प्लान में रहना होगा. यानी डिटेंस एजुकेशन वाले इस स्कॉलरशिप के पात्र नहीं होंगे.

इनकम लेवल

जनरल, OBC और अल्पसंख्यक कैटेगरी के लिए इनकम लिमिट 2 लाख रुपये है. SC/ST के लिए ये लिमिट 2.5 लाख रुपये रखी गई है.

अप्लाई करने की डेडलाइन

UP Scholarship 2025-26 के लिए एप्लिकेशन प्रोसेस तय समय-सीमा के मुताबिक होता है. इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लिकेशन प्रोसेस 2 जुलाई 2025 को शुरू हुआ है, जो 2 जुलाई 2026 को खत्म होगा.

जरूरी दस्तावेज़

अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सारी शर्तें पूरी करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके आप बैंक अकाउंट से लिंक आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट,

बैंक पासबुक का पहला पेज, स्कूल / कॉलेज फीस रसीद, पिछले एग्जाम की मार्कशीट और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए.

अप्लाई प्रोसेस

सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के लिए आधिकारिक पोर्टल https://scholarship.up.gov.in पर जाएं.

इस पोर्टल पर ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, Renewal, Status Check और दस्तावेज़ अपलोड किए जाते हैं.

“New Registration” पर क्लिक करें. आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बाकी व्यक्तिगत जानकारी भरें.

OTP वेरिफाई करें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

एक Unique Registration ID मिलेगा, इसे संभालकर रखें.

अब इसी से लॉगिन करें. Scholarship Form खुलेगा.

इसे पूरी तरह भरें. जानकारी सही होनी चाहिए, क्योंकि आगे ये वेरिफाई होंगी.

फिर मांगे गए डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अटैच करें.

अब “Submit” पर क्लिक करें.

ऑफलाइन प्रोसेस?

इसके लिए आप स्कूल/कॉलेज के ऑफिस में फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं. इसे सही-सही भरें. दस्तावेज की कॉपी लगाएं और ऑफिस में ही जमा करें.

स्टेटस चेक करना हो तो?

इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं.

“Status 2025-26” लिंक पर क्लिक करें.

अपना Registration ID और DOB डालें.

एप्लिकेशन स्टेटस दिख जाएगा.