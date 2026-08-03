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UP School Holiday: यूपी में यहां 4 से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी निजी और सरकारी स्कूल, क्या है वजह?

UP School Holiday Kanwar Yatra 2026: यूपी के गाजियाबाद में 4 अगस्त से 12 अगस्त तक यानी 9 दिनों के लिए नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 3, 2026, 7:06 PM IST
यूपी में यहां 4 से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी निजी और सरकारी स्कूल, क्या है वजह?
(photo credit, AI, for representation only)
  • गाजियाबाद में 9 दिनों की स्कूलों की छुट्टी का आदेश
  • ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी, जिससे पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी
  • कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए शहर में कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू
  • गाजियाबाद में ट्रैफिक प्रभावित होगा और स्कूल संचालन संभव नहीं होगा

UP School Holiday Kanwar Yatra 2026: गाजियाबाद के नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल 4 अगस्त से 12 अगस्त (कुल 9 दिन) तक बंद रहेंगे. लेकिन, ऑनलाइन क्लास चलेंगी. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी. जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है. गाजियाबाद प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में स्कूल बंद रखने का ये फैसला किया है. कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए शहर में कई मार्गों को ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. इससे गाजियाबाद में ट्रैफिक भी प्रभावित होगा और स्कूल संचालन संभव नहीं होगा.

कौन-कौन से स्कूल बंद रहेंगे

गाजियाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE) और अन्य सम्बद्ध बोर्डों से संचालित और मदरसा बोर्ड की ओर से संचालित स्कूल बंद रहेंगे. जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, नर्सरी से कक्षा-12 तक के सभी स्कूलों पर ये लागू होगा.

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स्कूल बंद रखने का क्या होगा फायदा?

प्रशासन का मानना है कि सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूल बंद रहने से बड़ी संख्या में निजी वाहन और स्कूल बसें सड़कों पर नहीं उतरेंगी. इससे गाजियाबाद में कांवड़ मार्गों पर यातायात संचालन आसान होगा. साथ ही श्रद्धालुओं को निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल सकेगी.

कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में क्या हैं तैयारियां?

कांवड़ मार्ग पर लगभग 20 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है. मुख्य मार्ग के अलावा उससे जुड़ने वाली गलियों पर भी बांस और बल्लियों से अवरोध लगाए गए हैं. नालों के किनारों पर भी बैरिकेडिंग की गई है. इसके अलावा दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. पूरी कांवड़ यात्रा पर नजर रखने के लिए मेरठ रोड स्थित कंट्रोल रूम को सक्रिय किया गया है. कुल 334 कैमरों से पूरे मार्ग की निगरानी की जा रही है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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