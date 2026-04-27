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Up Singham Encounter Specialist Ips Ajay Pal Sharma Viral Video Over Bengal Elections

कौन हैं यूपी के IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा, जिनके वीडियो से बंगाल में मचा सियासी बवाल

डेंटिस्ट से 2011 में IPS बने अजय पाल शर्मा को 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' के नाम से भी जाना जाता है. वह 15 साल के करियर में 500 से अधिक एनकाउंटर कर चुके हैं.

पंजाब के लुधियाना के रहने वाले डॉ. अजय पाल शर्मा आईपीएस बनने से पहले डेंटल सर्जन थे.

पश्चिम बंगाल की 142 विधानसभा सीटों के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. इससे पहले दक्षिण 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा के एक वीडियो को लेकर बवाल मच गया है. अजय पाल शर्मा ने गुंडों और माफियाओं के लिए चेतावनी जारी कर दी है. एक वीडियो में अजय पाल शर्मा TMC उम्मीदवार जहांगीर के समर्थकों को भी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं. जहांगीर खान को बंगाल की CM ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है. इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने IPS अजय पाल शर्मा को BJP का एजेंट बताया.

आइए जानते हैं कौन हैं अजय पाल शर्मा? उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, जिसे लकेर बंगाल में सियासी बवाल मचा हुआ है:-

कौन हैं IPS अजय पाल शर्मा?

अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के IPS अधिकारी हैं. पंजाब का लुधियाना उनका गृह जिला है. उन्हें ‘यूपी का सिंघम’ और ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ के नाम से भी जाना जाता है.

उन्होंने पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज से BDS (डेंटल साइंसेज) की डिग्री ली थी. उनके छोटे भाई अमित पाल शर्मा एक IPS अधिकारी हैं.

IPS अजय पाल शर्मा इससे पहले नोएडा, शामली, रामपुर और हाथरस में तैनात रह चुके हैं. वर्तमान तैनाती प्रयागराज (इलाहाबाद) में एडिशनल CP (लॉ एंड ऑर्डर) के पद पर है.

IPS अजय पाल शर्मा अपने 15 साल के करियर में 500 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं. इनमें 15 अपराधी मारे गए, जबकि अन्य गिरफ्तार किए गए.

2025 के प्रयागराज महाकुंभ में उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया था. 2026 के बंगाल चुनाव में दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ऑब्जर्वर बनाए गए हैं.

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IPS अजय पाल शर्मा के वीडियो भी क्या?

असल में यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट IPS अजय पाल शर्मा को TMC नेता जहांगीर खान के खिलाफ वोटरों को डराने की शिकायत मिली थी. इसके बाद वे खुद मौके पर पहुंचे थे. उनके नेतृत्व में SSB, FST और QRT की टीम ने छापेमारी की. सोमवार को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को कड़ी चेतावनी दी है. IPS अधिकारी ने कहा, “अगर जनता को डराया या धमकाया तो अच्छे से खबर ली जाएगी. फिर रोना-पछताना मत.”

ये जहांगीर कौन हैं?

तृणमूल कांग्रेस ने दक्षिण 24 परगना जिले में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से जहांगीर खान को पार्टी से टिकट दिया है. 41 साल के जहांगीर 12वीं पास हैं. जहांगीर खान पर स्थानीय लोगों को डराने-धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं. इन्हें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है.

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अखिलेश यादव ने IPS अधिकारी के बारे में क्या कहा?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा को BJP का एजेंट बताया है. उन्होंने कहा, “सही समय आने पर BJP और उनके संगी-साथियों के इन जैसे एजेंडों के एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी. बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी होगी. वहीं, TMC ने अजय पाल को कुख्यात सिंघम बताया. TMC ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश नहीं बंगाल है.

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29 अप्रैल को 142 सीटों पर होगी वोटिंग

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 23 अप्रैल को पहले फेज में 152 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है. कुल 93% वोटिंग हुई. अब 29 अप्रैल को दूसरे फेज में 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. दूसरे फेज में भबानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी का मुकाबला होगा. सुवेंदु नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहां 23 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है. चुनाव आयोग की ओर से 11 नए पुलिस ऑब्जर्वर बंगाल भेजे गए हैं.

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