UP Unlock Latest Update: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य में फुल अनलॉक का ऐलान किया है. अब बस प्रदेश में नाईट कर्फ्यू ही जारी रहेगा. बता दें कि यूपी के चार जिलों, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और सहारनपुर में भी लॉकडाउन हटा दिया गया है. बता दें कि अन्य जिलों में पहले ही लॉकडाउन में ढील दे दी गई थी और आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की पाबंदी हटा दी गई है और नाईट कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान किया गया है.