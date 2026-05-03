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रील बनाने के लिए कर रहे थे खतरनाक स्टंट; 60 फीट टंकी पर चढ़े बच्चों में एक की मौत, Air Force ने बचाई 2 की जान
उत्तर प्रदेश में रील बनाने की कोशिश एक दर्दनाक हादसे में बदल गई. पानी की ऊंची टंकी पर चढ़े बच्चों में से एक की गिरकर मौत हो गई, जबकि दो को घंटों चले मुश्किल रेस्क्यू के बाद सुरक्षित उतारा गया.
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सोशल मीडिया के लिए रील बनाने की कोशिश एक खतरनाक हादसे में बदल गई. पांच बच्चे करीब 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए. उनका मकसद सिर्फ एक वीडियो शूट करना था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह कदम कितना जोखिम भरा साबित हो सकता है. घटना के दौरान जब बच्चे नीचे उतरने लगे, तो टंकी की लोहे की सीढ़ी उनके वजन को सहन नहीं कर सकी और अचानक टूट गई.
इस हादसे में तीन बच्चे करीब 50 फीट नीचे जमीन पर गिर पड़े. इनमें 13 साल के सिद्धार्थ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इस बीच, दो बच्चे टंकी के ऊपर ही फंस गए. ऊंचाई और खराब मौसम के कारण उन्हें नीचे उतारना बेहद मुश्किल हो गया. स्थानीय प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन शुरुआत में रेस्क्यू ऑपरेशन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
16 घंटे चला रेस्क्यू
टंकी के आसपास की जमीन दलदली थी, जिससे क्रेन वहां तक नहीं पहुंच सकी. बारिश के कारण रास्ता बनाना भी मुश्किल हो गया. हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने सेना से मदद मांगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारतीय वायुसेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया. इसके बाद एक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को मौके पर तैनात किया गया. रातभर चले इस चुनौतीपूर्ण अभियान में वायुसेना और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने मिलकर काम किया. आखिरकार करीब 16 घंटे की मेहनत के बाद सुबह लगभग 5:20 बजे दोनों बच्चों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.
इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और हर स्थिति पर नजर बनाए रखी. ये रेस्क्यू ऑपरेशन न सिर्फ तकनीकी रूप से कठिन था, बल्कि इसमें मौसम और लोकेशन की चुनौतियां भी शामिल थीं. ये घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि सोशल मीडिया के लिए खतरनाक स्टंट करने का चलन कितना गंभीर हो चुका है. खासकर बच्चे और किशोर बिना जोखिम समझे ऐसे कदम उठा रहे हैं, जो उनकी जान तक ले सकते हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. अभिभावकों और स्कूलों को बच्चों को ये समझाना होगा कि लाइक्स और व्यूज से ज्यादा जरूरी उनकी सुरक्षा है. प्रशासन को भी ऐसे खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने चाहिए, ताकि कोई भी वहां आसानी से पहुंच न सके. ये हादसा एक चेतावनी है कि थोड़ी सी लापरवाही किस तरह बड़ी त्रासदी में बदल सकती है.
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