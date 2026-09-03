यूपी में आज फिर बरसेंगे बादल, इन 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट; IMD ने जारी की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा. 3 सितंबर को कई इलाकों में तेज बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है. बुंदेलखंड समेत पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में भारी बारिश से परेशानी बढ़ने की संभावना है.

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UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में सितंबर की शुरुआत बारिश के साथ हुई है और आज यानी 3 सितंबर को भी मौसम राहत देने के मूड में नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है. ताजा अपडेट के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है. वहीं पूर्वी यूपी में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है.

बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में आज मौसम विशेष रूप से सक्रिय रह सकता है. इन जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. अचानक होने वाली भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने, सड़कों पर फिसलन बढ़ने और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थिति बन सकती है.

पश्चिमी यूपी में ज्यादा असर

IMD के ताजा पूर्वानुमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 3 सितंबर को बहुत भारी बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की स्थिति की चेतावनी दी गई है. इसका असर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में देखने को मिल सकता है.

मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में भी मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. बारिश के दौरान अचानक तेज हवाएं और बिजली चमकने की स्थिति बन सकती है. ऐसे में खुले मैदान, पेड़ या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना बेहतर होगा.

4-5 सितंबर को भी बारिश से राहत नहीं

मौसम विभाग के पूर्वानुमान से साफ है कि बारिश का असर सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहने वाला. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 और 5 सितंबर को भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. पूर्वी यूपी में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है.

इसका मतलब है कि प्रदेश के लोगों को अगले कुछ दिनों तक बदलते मौसम के लिए तैयार रहना होगा. खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से जलभराव या नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वहां अतिरिक्त सावधानी जरूरी है.

बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बढ़ा रहा बारिश

यूपी में बारिश की सक्रियता के पीछे बंगाल की खाड़ी से जुड़े मौसम तंत्र की भूमिका मानी जा रही है. नमी और मानसूनी गतिविधियों के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में बादल सक्रिय हैं. यही वजह है कि सितंबर के शुरुआती दिनों में यूपी समेत आसपास के राज्यों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है.

सितंबर के लिए IMD के आउटलुक में भी यूपी के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति अलग रहने का अनुमान है. दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी यूपी में बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया गया है. हालांकि स्थानीय मौसम परिस्थितियों के कारण कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश हो सकती है.

बारिश और बिजली के दौरान रहें सावधान

तेज बारिश के समय जलभराव वाली सड़कों से गुजरने से बचें. नदी, नाले और तेज बहाव वाले पानी के पास जाने की गलती न करें. वाहन चलाते समय पानी की गहराई का अंदाजा लगाए बिना आगे न बढ़ें.

गरज-चमक के दौरान खुले मैदान और ऊंचे स्थानों से दूर रहें. पेड़ के नीचे खड़ा होना भी सुरक्षित नहीं माना जाता. मौसम खराब होने पर घर या किसी मजबूत इमारत के अंदर रहना सबसे बेहतर विकल्प है.

कुल मिलाकर, 3 सितंबर को यूपी में बारिश का असर व्यापक रहने वाला है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली की स्थिति बन सकती है. इसलिए आज बाहर निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देख लें.